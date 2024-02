Jucio político contra Mayorkas es injusto, considera AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "injusto" y "propaganda" que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara someter a juicio político al secretario de Seguridad Nacional de EU, Alejandro Mayorkas, por su gestión de la frontera.



“Ayer, de manera injusta, pero por cuestiones politiqueras, se está queriendo desaforar, enjuiciar a Mayorkas. Lo desaforaron, aprobaron el juicio político, pero falta. Pero eso es propaganda porque él no tiene la culpa”, indicó el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

El gobernante mexicano se refirió a la decisión de la Cámara Baja estadounidense, que ordenó un juicio a Mayorkas, jefe de migración del presidente Joe Biden, por "violación de la confianza pública" y "negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley", aunque todavía falta que el Senado, bajo control demócrata, analice. Mundo Cámara baja de EU aprueba juicio político contra Alejandro Mayorkas

López Obrador cuestionó la decisión al argumentar que, si “realmente” Estados Unidos tiene preocupación para resolver los problemas que atañen a ambos países, como la migración, deberían aprobar apoyos a otras naciones.

“¿Por qué no aprueban apoyos para los países de Centroamérica y el Caribe?”, preguntó.



Asimismo, reprochó la falta de voluntad de regularizar a los migrantes indocumentados que trabajan en Estados Unidos.



“¿Por qué no le garantizan los derechos a regularizarse, a obtener su personalidad sin perder la nuestra, a los mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos? A ver qué partido va a proponer eso”, zanjó.



Incluso, dijo que el partido que proponga regularizar a los migrantes tendrá su apoyo.



"Desde aquí le vamos a hacer un reconocimiento a ese partido, vamos a esperar. ¿Qué tal que toman esa decisión, humana, justa?”, apuntó.



El mandatario mexicano recordó que no es posible cerrar la frontera entre México y Estados Unidos, como lo ha analizado el Congreso estadounidense.



“¿Cómo se va a cerrar la frontera? No se puede. Es mucha la integración económica de los dos países, si se cierra la frontera ¿cuánto tiempo duraría cerrada la frontera sin una crisis? ¡No se podría! Pero hay que entender que estamos en campaña o en temporada de campaña”, señaló.

El juicio contra Mayorkas ocurre mientras la presión de Estados Unidos a México se ha elevado porque, además de los niveles récord de migración, con más de 300 mil cruces irregulares en diciembre pasado en la frontera común, este 2024 coinciden las elecciones presidenciales de ambos países.