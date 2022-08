Jucopo sesionará próximo domingo, para dar respuesta al TRIFE

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) sesionara este domingo en la Cámara de Diputados, para que entre los todos los partidos dar respuesta al Tribunal Federal Electoral (TRIFE), luego de que este diera un plazo para que el Pleno convoque a sesión y acatar el ordenamiento de incluir a todos los partidos en la Sesión Permanente.

Cabe mencionar que el Tribunal Electoral mandató a los diputados a convocar en menos de 3 días al Pleno para incluir en las sesiones de la Permanente a todos los partidos políticos, luego del desacato de la Cámara que en tres ocasiones ha hecho a sus sentencias.

Esto provocó la reacción del coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Para atender la resolución desproporcionada del TEPJF, nuestra Coalición pedirá a la JUCOPO sesionar el domingo. Los principios y la constitucionalidad de los actos públicos se defienden. Si la rebelión contra la injusticia la hubieran hecho agachones seguiríamos siendo colonia”.

Por su parte, el presidente de la JUCOPO, Rubén Moreira reiteró que se convocará este domingo a los coordinadores para atender el llamado del TRIFE y después de estudiarla se tomará la resolución, "de entrada creo que lo que procede es convocar a la Junta de Coordinación Política para ajustarnos a la sentencia”.

Aseguró que el PRI se ajustará a lo que dicen las sentencias del Tribunal Electoral, más allá si estamos de acuerdo o no, nosotros (hemos estado) ajustando.

La JUCOPO tomará la determinación que corresponda, que en principio, al parecer es convocar al Pleno y convocar a la Permanente para que tome las medidas procedentes.

Inauguran foros alternos de parlamento para la reforma electoral de coalición Va por México

Con la participación del ex presidente del INE, Luis Carlos Ugalde; el ex magistrado de TEPJF, Miguel González Oropeza; y de la ex senadora Angélica de la Peña Gómez, este viernes se inauguran los foros del parlamento abierto que organizan los integrantes de la coalición legislativa Va Por México (PRI, PAN, PRD).

Al respecto el presidente de la Jucopo, Rubén Moreira Valdés, mencionó que estos foros tienen el objeto de contribuir al debate nacional sobre la legislación electoral, para que los diputados tengan elementos y en el caso de que así sea, discutan en comisiones o en el Pleno de Cámara de Diputados.

Señaló que todos los partidos están invitados, pues aseguró que no hay foros de MORENA y de Va por México. “Hay foros de la Junta de Coordinación Política, que son un esfuerzo de esta Cámara, en el cual estamos concurriendo todos los partidos, como fue a la inauguración y como han visto muchas intervenciones allá”.