Juez concede siete suspensiones más contra reforma eléctrica de AMLO

El juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió este miércoles otras siete suspensiones provisionales contra la reforma eléctrica que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como en los otros casos, el juez consideró que aunque las suspensiones benefician a las compañías promoventes, protegen a toda la industria del sector.

Recalcó que la medida cautelar, no viola las disposiciones de orden público, ni el interés social, ya que con ello no se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, ni se le infiere un daño que de otra manera no se resiente.

Estos amparos fueron promovidos por las siguientes empresas: termoeléctrica del Golfo, Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, Eólica de Guanajuato, FV Mexolar 1, Recursos Solares PV de México IV, Sky Eps Supply SM, y Tala Electric, todas de sociedad anónima de capital variable.

La suspensión provisional es para el efecto de que se frenen todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021.

Hasta el momento, suman ya un total de 42 amparos en contra de la Ley de Industria Eléctrica.

Los juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, han otorgado suspensiones provisionales a las empresas, Eólica Santa Catarina, Eólica de Oaxaca, Bluemex Power, Energía y Proyectos Eólicos.

También a Fuerza y Energía de Naco Nogales, Fuerza y Energía BII Hioxo, Fuerza Eólica de San Matías, Compañía Eoloeléctrica de Ciudad Victoria, Compañía Eólica de Tamaulipas, Compañía Eólica Vicente Guerrero, Compañía Eólica la Mesa, El Rollo Solar, y Juárez Renovables.

El pasado martes, el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, concedió nuevas suspensiones provisionales con efectos generales, contra la reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.