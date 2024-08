Junto a Sheinbaum, AMLO inaugura puente de La Concordia en Chiapas

En la conferencia de prensa durante la inauguración del puente "La Concordia" en Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador junto a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum y Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, destacó los beneficios que esta infraestructura traerá al estado.

El presidente López Obrador enfatizó que esta obra es un ejemplo del compromiso del gobierno con el desarrollo de Chiapas y con el bienestar de sus habitantes. También, dijo que la construcción forma parte de los esfuerzos de desarrollo en la región, y promete mejorar significativamente la conectividad local y regional, fortaleciendo el comercio y facilitando el transporte de mercancías y personas.

Durante su intervención, el mandatario federal anunció medidas para mejorar la seguridad social de los trabajadores, destacando que a partir de los 60 años podrán acceder a pensiones gracias a los programas implementados durante su administración. Además, mencionó el éxito de las becas para estudiantes, las cuales han beneficiado a millones de jóvenes en todo el país.

El presidente expresó su confianza en que el país quedará en buenas manos con Claudia Sheinbaum, resaltando su liderazgo y compromiso con los principios de la Cuarta Transformación haciendo hincapié en la importancia de la colaboración entre gobiernos estatales y federales para lograr estos objetivos.

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador subrayó la importancia de honrar el nombre del municipio de La Concordia a través de obras como este puente, destacando el valor simbólico y práctico que la infraestructura brindará a la comunidad local.

Puente "La Concordia" en Chiapas / Foto: Foto: Jhonatan González / El Heraldo de Chiapas

"Me da mucho gusto estar con ustedes y quiero decirles que siempre estoy pendiente de La Concordia. No me ha gustado lo que está pasando últimamente, pero ya estamos interviniendo. Hay que hacer valer el nombre del municipio, La Concordia. Debemos seguir el camino de la justicia, la paz y la tranquilidad, y transformar el rumbo de La Concordia. Tenemos que buscar la unidad de nuestro pueblo. Es fundamental que hablemos mucho con los jóvenes para que no se desintegren las familias", expresó López Obrador.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Luego de reiterar que la principal institución de seguridad social es la familia, el presidente pidió que se aconseje a los jóvenes, ya que con esfuerzos continuos se procurará el bienestar, pues se busca alcanzar la paz en la región. Asimismo dijo que tiene la firme convicción de que muy pronto La Concordia será pacificada, y volverán la hermandad y la unidad que caracterizan a esta comunidad.

Nota publicada en El Heraldo de Chiapas