Ken Salazar me reveló que EU no intervino en la detención de El Mayo: Ricardo Monreal

El coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señaló que el embajador Ken Salazar le reveló que EU no intervino con ningún recurso -piloto, avión o elementos de las agencias- en la sustracción de Ismael “El Mayo” Zambada, detenido en aquel país.

“El sostiene que no intervino ni un solo recurso de EU para sustraer a Mayo,(...) ya había una delegación de la Fiscalía General de la República en Estados Unidos que está colaborando recabando información”, afirmó.

En entrevista con la prensa, expresó que en una reciente reunión con Ken Salazar, hablaron de diversos temas entre ellos el de Ismael “El Mayo” Zambada y le confesó que allá no existe ninguna información contra gobernadores de México.

Sociedad Al menos tres generaciones del clan Cuén han estado ligadas a un delito en Sinaloa

Tras ser cuestionado si el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha debería dejar el cargo, Monreal Ávila indicó que “yo creo que la presunción de inocencia es un principio general del derecho en materia constitucional, y en Morena le creemos a Rubén Rocha lo conocemos y tenemos claridad en lo que está pasando por lo que yo conozco a su familia y sus hijos, a él en su comportamiento histórico como político, como parlamentario, como gobernador y por eso nosotros no tenemos dudas defender la honorabilidad de Rubén”.

El coordinador Monreal indicó que el embajador Ken Salazar durante la platica le dio su punto de vista sobre la elección que está por ocurrir en noviembre en Estados Unidos. “Claro hablamos sobre varios temas, pero evidentemente yo siento que él tiene tres años en la embajada”.

Te puede interesar: Detienen a mexicano con drogas sintéticas en el principal aeropuerto de Paraguay

Sobre los recursos y apoyos de la Embajada de EU a organizaciones sociales, Ricardo Monreal manifestó que eso fue desde el 2016, 2017 y 2018, “él llegó hasta el 2021 no lo sé, seguramente no estaba enterado y no hablamos de eso”.

Monreal reiteró que existía una disposición plena de colaboración con el gobierno mexicano porque le tienen respeto por el presidente López Obrador y tienen respeto por la soberanía de México. El funcionario americano expresó gratitud, reconocimiento y el interés de mantener y de estrechar la colaboración entre dos naciones que a su vez son socios comerciales y que los identifica una amplia frontera en su historia.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Lo vi en una buena disposición de trabajo y también de contribuir al trabajo coordinado y de colaboración con la presidenta Claudia Sheinbaum. Me dijo que en Estados Unidos en los círculos políticos y financieros, tienen muy buena opinión y una impresión adecuada y correcta positiva de la presidenta electa”.