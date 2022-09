La 4T sigue en marcha y terminará con los privilegios, la corrupción y la guerra: SSPC

Durante su discurso en el Desfile Cívico Militar 2022, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el Movimiento de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López está en marcha y no se va a detener.

Asimismo, agregó que no se trata solo de un cambio de gobierno, sino de un auténtico cambio de régimen para terminar con los privilegios, la corrupción y la guerra.

Al dar su discurso, la secretaria Rodríguez dijo: “Somos parte de un gobierno que busca la paz y que les quede claro a quienes aún están en contra del proceso de transformación podrán criticarnos, no importa, este gran movimiento está en marcha y no se detendrá, porque la transformación no es obra de un solo hombre, es una obra cotidiana de millones de mexicanos “

“El ejecutivo mexicano es un instrumento del pueblo, el instrumento para hacer realidad de la Nación”, dijo la funcionaria.

Icela Rodríguez invitó a que continúe “esta lucha histórica, juntos y con optimismo y con la confianza de que la transformación avanza firme y va a seguir consolidándose de la mano de la gente, sabiendo que el combustible del cambio es en latido de miles de corazones”.

Asimismo, acusó que gobiernos del pasado alimentaron una violencia criminal con guerras fallidas que fomentaron, exacerbaron la corrupción policiaca, pero aseguró que con el actual gobierno quedaron atrás los tiempos de guerra.

“Antes de esta administración, desde los distintos ámbitos del poder público se alimentó una violencia criminal al emprender estrategias y guerras fallidas que lejos de erradicar la delincuencia, exacerbaron la descomposición de elementos policiacos y generaron una crisis social sin precedentes, particularmente en materia de derechos humanos”, indicó.

“Si algo nos ha demostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador es que tenemos que transformar nuestra realidad y por eso a diferencia del pasado, hoy, la estrategia de seguridad del gobierno de México considera una prioridad la atención a las causas que generan la violencia y estamos comprobando ya con resultados que atender las causas sociales de la inseguridad es la forma más eficaz de construir la paz. Los tiempos de Guerra han quedado atrás, porque en México no está condenado a la guerra, está destinado a La Paz”, puntualizó la titular de la SSPC

En materia de seguridad, subrayó que hoy se está construyendo una paz “que nace del reconocimiento de la realidad, sensibilidad y humanismo, que antepone como valor máximo la vida de las personas y sobre todo una paz que tiene como objetivo el lograr una vida más feliz para el pueblo de México”.

Concluyó que hoy se trabaja en el gobierno bajo la premisa de cero impunidades y cero corrupciones y está “orgullosa” de la Cuarta Transformación, pues la encabeza un líder social que “es honesto, trabajador y sensible” y tiene como directriz por el bien de todos prometo los pobres”, concluyó Rodríguez.