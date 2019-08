"La Cámara no tiene por qué paralizarse", responde Muñoz Ledo al PAN

Ante el anuncio del grupo parlamentario del PAN en hacer un paro de no respetarse la ley orgánica del Congreso y que esta bancada presida en el próximo periodo legislativo la Mesa Directiva en San Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo afirmó que esto no sucederá, "a no ser que (los panistas) tengan ahí un veneno paralizante, porque la cámara no tiene por qué paralizarse”.

Durante la reunión plenaria de diputados federales del Partido del Trabajo, Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, expuso que este intento del PAN por detener los trabajos legislativos si no se les da la dirección de la mesa no llegará muy lejos, pues son la clara minoría.

Política Porfirio Muñoz pide a contralor del Congreso indagar "moches" de Sergio Mayer

"Si quieren declararse en paro, bueno que lo hagan, yo no creo que llegue muy lejos; si los ánimos se exacerban, no es la primera vez que esta Cámara tiene momentos tensionales, seguramente los va a tener el fin de semana, pero para eso estamos aquí", sentenció.

Por su parte, Reginaldo Sandoval sostuvo que sólo con Porfirio Muñoz Ledo al frente de la Cámara "se puede garantizar la división de poderes", y recordó que para nombrar la Mesa Directiva de la Cámara se requiere de las dos terceras partes del total de los diputados federales.

También, consideró que no le extraña la alianza del PRI, PAN PRD y MC, y refirió que ahora el nuevo proyecto de estos partidos, Futuro 21 no tiene ni pies ni cabeza, y con la salida reciente de Alejandra Barrales y el senador Juan Zepeda es signo de que ese proyecto "no ve por dónde nos puedan ganar".