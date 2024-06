La clase media está pasmada por el resultado electoral: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la clase media está pasmada por el resultado de las elecciones federales del pasado domingo, donde Morena aplastó a la oposición. Asimismo, hizo un llamamiento a este sector de la población para que "no albergue odio a sus semejantes".

“Hay gente de clase media que me gustaría llamarlos sinceramente a la reflexión, a buscar argumentos, a no dejarse engañar y a que no abandonen el principio filosófico humanista del amor al prójimo. Que no alberguen odio, que hay que tenerle mucho respeto y mucho amor a nuestros semejantes”, dijo.

El mandatario puso como ejemplo que el día de la votación, los vecinos del ministro Arturo Saldívar lo “maltrataron” en Las Lomas. A la vez concluyó que “esos odios que se desatan con las transformaciones deben evitarse”.

Durante su conferencia mañanera, el mandatario dijo a que a la clase media “los han hecho vivir en una burbuja, por eso se sorprenden con los resultados electorales del domingo. Todavía no lo internalizan, están como pasmados, sorprendidos. No esperaban eso”, aseguró.

López Obrador sostuvo que "a la clase media la estuvo engañando la oligarquía", mientras aseguró que "el modelo neoliberal que promovieron los dueños de México fue un desastre".

“¿Por qué no lo esperaban (el resultado electoral)? Porque creyeron todas las mentiras difundidas por los que se sentían dueños de México y que se dedicaron a saquear al país, y esos oligarcas tienen su mecanismo de control y manipulación, y muchos (miembros de la clase media) de buena fe se creyeron todo lo que les transmitieron de manera tendenciosa”, sostuvo el tabasqueño.

El mandatario dijo también que "el periodo de neoliberal fue el periodo de mas saqueo al país y sostuvo que la oligarquía quería privatizar y destruir todo".