La democracia fue desviada en el PAN, asegura Ruffo Appel

El aspirante a la dirigencia nacional del PAN, Ernesto Ruffo Appel, sentenció que para que el partido no termine resquebrajado es necesario que se reinstitucionalice, “pues en los años recientes ha estado en manos de grupos de interés que, lamentablemente, han desviado la vida democrática del PAN, externa e internamente”. Además, denunció que existe favoritismo hacia Marko Cortés, para que gane la elección interna.

En entrevista con El Sol de México, señaló que ha insistido a los demás contendientes a buscar una solución para que se instale “una verdadera asamblea libre y democrática, donde haya transparencia en el resultado de la elección interna y, por tanto, legitimidad del que resulte electo”.

El CEN y la Conecen aseguran que el piso es parejo, ¿está de acuerdo?

No, no estoy de acuerdo. El piso no está parejo, los dados están cargados.

¿Considera que actualmente el PAN está controlado por un grupo?

Ahorita está el asunto del grupo de los anayistas, evidentemente, eso es lo que hace ver un eje claro entre ellos (el CEN), la Comisión Nacional Electoral (Conecen), que preside Cecilia Romero, y el candidato oficial, Marko Cortés.

¿Existe una manipulación en la estructura para apoyar a un candidato?

Hay una manipulación obvia, evidente e indignante

¿Si gana Cortés se hablaría de un dedazo?

Entonces, el presidente será el presidente de las cúpulas.

¿Ha hablado con Marko Cortés?

Yo hablé con Marko Cortés de hacer un sistema libre y secreto y me dijo: sí Ruffo me interesa mucho tu innovación tecnológica, lo único que yo quiero es que cuando se termine el proceso se me entreguen las firmas de los que me apoyaron. Imagínate, lo que están diciendo es: ‘todos los que traigo bajo mi control, los frutos del pacto con el gobernador zutano o mengano, pues si no están en esa lista ¡ah, entonces hay que aplicarles el torniquete, córranlos!’.

¿Está abierta la posibilidad de alianza con Marko Cortés?

No, yo en ninguna proposición haría una alianza con Marko Cortés, yo creo que tenemos que entrar en entendimientos, con transparencia política, para que a través de una asamblea libre los militantes vayan y decidan a quién prefieren y no con mañosadas como hasta ahorita lo está haciendo Marko Cortés, apoyado con el CEN, la Conocen y los gobernadores.

¿Debe existir un frente contra el CEN, la Conecen y la fórmula Cortés-Larios?

Yo le llamaría el triángulo de las bermudas, porque ahí se pierde todo.

Si llegara a presidir el PAN, ¿qué cambios son necesarios?

La primera instancia que se debe de arreglar es la asamblea del partido, debe resolver todas las decisiones que respectan a la institución con voto libre y secreto, esa es la más grande de todas. La otra es que ningún funcionario del PAN pueda ser candidato a un cargo durante su mandato.

¿Buscaría reformar esta parte en los estatutos?

Sí, también que ningún gobernante en funciones pueda brincar a otro puesto de elección, que anden de chapulines. Claro que hay que respetar lo que la ley ahora permite, que es la reelección en los estados y alcaldía, pero fuera de esos casos, que no incumplan.

¿De no recomponerse el PAN tendría la suerte de otros partidos como el PRI y el PRD?

Yo creo que esta crisis política nacional que se reflejó en el rechazo a todos los partidos y de los gobiernos y recayó en un movimiento político que interpretó el rechazo, presupone un replanteamiento de los partidos políticos.