La gente está conmigo, afirma El Bronco

Corregidora, Qro.- (OEM-Informex).- El candidato independiente a presidente de la República, Jaime Rodríguez Calderón encabezó cabalgata en el municipio de Corregidora, Querétaro, en donde comentó que la gente que lo escuchó durante el recorrido “están conmigo”.





“No conocía este pueblito, veo cómo la gente de manera natural está sumándose al proyecto de querer un país mejor y me han dicho que prefieren que gane yo y no sólo aquí, está pasando en Guanajuato, Chiapas, de manera sorprendente he tenido mucha gente del sureste que se ha sumado a nuestra campaña a través de la red social”.

El candidato resaltó que después de su visita por los estados de Campeche y Yucatán, creció a más de 40 mil miembros en la plataforma Facebook, lo que para él quiere decir que la campaña está detonando. Expresó que Querétaro es uno de los estados que más adoran los caballos, dijo que es bueno porque el que quiere un caballo quiere la vida.





“A mí me encanta hacer campaña arriba de mi caballo, porque el caballo atrae a muchas personas y no necesitamos tener acarreados ni regalarles nada. La gente quiere trabajo, tranquilidad y si yo ando solo arriba de mi caballo, la gente tiene confianza”.