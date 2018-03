La gente ya no quiere que haya fraude, quiere democracia: AMLO

El comentario del tigre no es amenaza ni exhorto a la violencia, sino un llamado de atención a los mapaches electorales, para que le vayan midiendo el agua a los camotes, antes de que cometan fraude como en el 2006 y el 2012, aclaró Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES).



"La gente ya no quiere que haya fraude, la gente quiere que haya democracia, entonces, es un llamado de atención respetuoso a los mapaches electorales y a sus jefes, a los que están acostumbrados a hacer fraudes, a pisotear la voluntad del pueblo, que ya vayan midiéndole, ahora sí que, tentándole el agua a los camotes", dijo al final de una reunión con los militantes de Morena en Aguascalientes, para evaluar la estructura de defensa del voto.

Aunque López Obrador concedió el beneficio de la duda al presidente Enrique Peña Nieto, apuntó que "todos, todos", deben atender este llamado a proteger el voto de la compra y el fraude, incluyendo a las instituciones electorales, los partidos y, especialmente, sus adversarios José Antonio Meade y Ricardo Anaya, ya que es una "vergüenza" que México sea el único país donde se viole la democracia, ya ni en Guatemala.

Criticó la insistencia de los precandidatos por debatir, aparecer en los medios de comunicación y realizar visitas en el extranjero, en lugar de ponerse a trabajar en los 32 estados de la República.

No trabajan, creo que ahora uno de los candidatos se fue a Alemania, creo que allá a Europa y a otros países, bueno, ¿y por qué no viene a Aguascalientes?, ¿por qué no a Zacatecas, nomás quieren echarme montón a mí y decir que me faltan pantalones? Y eso sí calienta, ¿verdad? Qué barbaridad, uy qué miedo, miren cómo estoy temblando.





Respecto a los comentarios de Meade Kuribreña, quien no quiere debatir con nadie más que no sea el abanderado morenista, Andrés Manuel López Obrador respondió con sorpresa y lo mandó nuevamente a que debata con Anaya.

"¿Él quiere nada más conmigo? Ay, ya, yay, jajaja. No, allá está Anaya, hombre, ¿por qué?, si ya se llevan, ¿verdad? Son lo mismo", respondió con sarcasmo ante los cuestionamientos.

