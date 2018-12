AMLO, una imagen demasiado sobria en un discurso dinámico

Luego de la toma de la protesta de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de la República, el especialista hace un análisis de la imagen pública del actual mandatario

En esta ocasión tan importante, Andrés Manuel López Obrador ha elegido un atuendo marcado por su carácter sobrio, algo habitual en esta figura política. Ha utilizado un traje demasiado amplio, lo que perjudica a la hora de estilizar su silueta. Las hombreras están sobredimensionadas, el pantalón y las mangas son demasiado amplias y largas. Esta no es una cuestión de vanidad: Andrés Manuel López Obrador es ya un líder mundial y su imagen (la vestimenta es uno de los elementos más importantes que la conforman) debe estar a la altura. No es cuestión, por tanto, de estar más guapo o favorecido, se trata de exteriorizar al mundo el cargo que se ocupa. No tener esmero y dedicación en una vestimenta correcta transmite dejadez por su imagen y lo que se transmite.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Si bien es cierto que el color gris Oxford en traje le va muy bien, le aconsejaría que no siempre fuera liso; por ejemplo, la raya diplomática fina en sacos y pantalones le ayudaría a verse más esbelto. Andrés Manuel López Obrador no aprovecha la fuerza visual del color de las corbatas. Su colorimetría (colores que le favorecen y realzan su expresión) es suave, por lo que debería llevar corbatas de colores pastel y, muy al contrario, los colores que suele utilizar son demasiado intensos. En este día ha elegido el color tinto en su corbata, probablemente en búsqueda de sintonía con su ideario político. Según la psicología del color el tinto denota dinamismo, energía e intensidad. Sin embargo, tiene como cualidades negativas la agresividad y el carácter impositivo y exigente. Se aconseja su uso para ser reconocido, visto o denotar autoridad, idóneo en este día.Al hilo de lo anterior, un buen consejo es que hubiera utilizado la corbata con rayas diagonales, lo que denota dinamismo, algo que habría estado acorde con su discurso, lleno de iniciativas dinámicas.

Foto: Cuartoscuro

El uso de la camisa blanca es una clara alusión a la transparencia en sus ideas y convicciones políticas. El cuello de camisa utilizado, el francés, es el que más le favorece por la forma de su rostro. El presidente hizo bien al no utilizar el puño doble con mancuernillas, ya que es un elemento de ostentación que no encaja con su ideario político.

El actual presidente mexicano ha hecho un uso adecuado del calzado. El zapato Oxford, además del Derby, el de hebilla y doble hebilla es considerado correcto cuando se viste traje, según las normas internacionales del buen vestir y los criterios de asesoría de imagen.

En mi opinión, el buen vestir y la comunicación van de la mano cuando se quiere dirigir el rumbo de un país y por ello este análisis nos da elementos adicionales para tomar decisiones en torno a la credibilidad, confianza e imagen que proyecta Andrés Manuel López Obrador.

Foto: Cortesía

Beatriz Gutiérrez Müller

La primera dama vistió igualmente con una imagen demasiado sobria. Si bien es cierto que el negro de su vestido va en consonancia con la imagen que ha querido mostrar el presidente, no era el color más adecuado por la hora en la que se ha celebrado la toma de protesta. Por otro lado, dada la formalidad del evento, no es correcto mostrar los hombros. Igualmente, las transparencias no son un recurso de estilo oportuno para esta ocasión.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Tras el acto en San Lázaro, la primera dama ha añadido a su estilismo un blazer azul que le ha dado mucha más luminosidad, pero su diseño no estaba acorde con el del vestido. Considero que el largo de falda debería haber quedado a la altura de las rodillas o justo por debajo, ya que, por el tipo de evento, llevar la falda por encima de las rodillas implica demasiada informalidad. Por otro lado, la altura de los tacones de zapatos sí es la correcta.

Por último, el pelo recogido de Beatriz Gutiérrez Müller no es lo más adecuado en este tipo de contexto. Debería haber lucido el cabello suelto y con un corte que le favorezca a la forma de su rostro.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Acerca de Justo Grau

Justo Grau es Maestro y Doctorado en Comunicación e Imagen Pública y Maestro en Alta Sastrería y Diseño de Imagen. Ejerce como asesor en comunicación e imagen de varios políticos y empresarios españoles y mexicanos.