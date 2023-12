La izquierda se tambalea, está aceda y caduca: Ángel Verdugo

Ángel Verdugo con casi 50 años de trayectoria como consultor, analista económico y una ruta de vida dentro del Movimiento Estudiantil de 1968, donde cuenta con antecedentes de haber participado en actos terroristas en México, considera que la izquierda en el país se va muriendo está “aceda y caduca de inanición política e ideológica.”

Ya el concepto de izquierda y de derecha se tambalea, reflexiona en entrevista, por esa razón “yo diría que en México calificar la situación de izquierda o derecha, no es ni útil ni mucho menos correcta. Poco a poco el mantener posiciones de los años 60 o 70 va a ser cada vez más absurdo y sobre todo será cada vez menor el número de quienes así sostengan esas posiciones."

¿Cómo se encuentra la izquierda en México?

Hoy, en el mundo, no nada más en México, hablar de izquierda y derecha carece de todo sentido, por qué razón, y no me voy a referir a la definición de esos conceptos, sino a la realidad que priva en nuestros países para no irnos a otra región en el mundo.

Quién es más “revolucionario”, aquel que se aferra a una visión estatista de la economía, al papel del gasto público o aquel que está dispuesto a abrir la economía, modernizar, aceptar inversión extranjera que permita la entrada de paquetes tecnológicos modernos que permitan darle trabajo a las personas calificadas.

Aquel modelo del cual hablan muchos pero muy pocos conocen, el famoso desarrollo estabilizador. Yo creo que se ha glorificado una de las peores etapas en materia de estrategia o modelo de desarrollo económico para México, el desarrollo estabilizador tuvo como efecto perverso pensar que esa era la vía por la que México debería avanzar cuando el mundo se estaba abriendo, cuando el mundo prácticamente todo estaba viendo al mercado con todos sus riesgos y sus efectos en un principio, pero los hechos son claros y ahí están para quien los quiera ver tú revisa cualquier ranking cualquier calificación que se haga del desarrollo de los países y vas a encontrarte los primeros 20 son economías abiertas, son economías donde priva la vía pacífica y democrática para llegar al poder y es un espacio donde los partidos son los pilares fundamentales al margen de si son corruptos inteligentes o no, eso es corregible.

Ya no se puede hablar de izquierdas ni derechas estaríamos ya hablando de un centro político, de un centro democrático, por este sentido estaría desapareciendo o veríamos ya, pues muy marginada a la izquierda y muy marginada o muy desgastada a la derecha. Esta es la alternativa, no sólo digamos para México, sino para todo el continente.

¿Contempla el fin de la izquierda en México?

Poco a poco va a ir muriendo esa izquierda aceda, caduca de inanición política e ideológica, poco a poco el mantener posiciones de los años 60 o 70 va a ser cada vez más absurdo y sobre todo, será cada vez menor el número de quienes así sostengan esas posiciones y te voy a dar un ejemplo muy claro, los maestros rurales estos de Ayotzinapa y estos grupos delincuenciales antes que magisteriales y el grupo este o grupúsculo aparentemente guerrillero, el Ejército Revolucionario del Pueblo cualquiera de las dos facciones, quién hoy en su sano juicio no solo en México sino en América Latina puede vender con éxito el modelo del foco guerrillero, por ejemplo o de la lucha armada.

Nadie entonces, pero ellos perduran en esa visión porque no pueden adaptarse a los nuevos cambios, te doy otro ejemplo, las FARC en Colombia un grupo que empezó siendo una guerrilla hará 60 años y que terminó siendo un grupo delincuencial dedicado al narcotráfico a los secuestros el sicariato, etcétera y qué sucede cuando se firma el pacto de paz no se pudieron adaptar a la vida civil una persona que tenía 30 o 40 años viviendo en la selva tratando de derrotar al ejército colombiano apoyado por la inteligencia norteamericana, pues no se va a convertir en un tribuno en la Cámara de Diputados colombianos entonces a estos grupos como la gente y la Sección 22, es lo mismo te imaginas tú.

¿La ultraderecha toma posiciones en América Latina, podrá gobernar en México?

Difícil, cada país tiene sus especificidades, esas especificidades están arraigadas en la historia en la cultura política en la lucha democrática la gente ahorita está volteando al modelo implantado por Bukele, en El Salvador no olvidemos que El Salvador es un país de poquito menos de 6 millones de habitantes con una geografía también muy pequeña territorialmente hablando méxico es un país de 130 millones de habitantes es un país donde hay como dicen ahora grupos originarios quizá 20-25 millones si bien son bilingües en la mayoría pero viven en condiciones de marginación de pobreza de insalubridad, de alejamiento de la educación moderna de las prácticas elementales, salud, entonces, qué podrías hacer tú, aplicar la táctica o la la estrategia de Bukele.

No es lo mismo decir Bukele puso en la cárcel a todos los tatuados con alguna leyenda de la Mara Salvatrucha y tiene a 70 mil personas en la calle y se resolvió el problema, aquí en México no podrías hacer eso o al menos no lo podrías hacer de la misma manera.

Ahora bien, vayamos al concepto de ultraderecha, qué significa el concepto de ultraderecha cuando ya vimos que el concepto de izquierda y derecha no tiene mucho sentido, pues lo que pasa es que estamos acostumbrados, a que si una persona tiene, vamos a poner ejemplos muy concretos una posición contraria al aborto o a los patrimonios entre personas del mismo sexo no le concedemos un derecho a tener esa visión, sino que automáticamente lo descalificamos ultraderechistas, pero resulta que cuando tú analizas de manera ya muy objetiva los grupos encontrarás en la sociedad mexicana los grupos afectos o que aceptan el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo son una minoría increíble.

Reviso de manera sistemática la lista nominal y el padrón de línea y resulta que el número de personas como llaman ahora no binarios, estas personas que no son ni “chicha” ni “limonada” solamente hay 47 credenciales que sean emitido las fuese concepto. Eso no significa que no haya cientos de miles de homosexuales masculinos y femeninos en el país, pero qué es lo que sucede, que todavía hay una homofobia a veces disfrazada a veces abierta en la sociedad.

Entonces, es más fácil calificar a esos grupos de ultraderecha entender las razones por las cuales piensan así y entonces llegas tú a algo que está profundamente arraigado en la historia y cultura de nuestro país, no olvides que padecimos o vivimos lo que son 300 años de vida, como un virreinato de la Corona española, en esos 300 años tuvimos cosas muy positivas en el idioma, la escritura, etcétera y pero también la acción católica de la vida y esa todavía persiste en amplias, regiones y amplios grupos sociales en México, el cambio es algo muy lento.

