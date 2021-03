La Mañanera vista por Reyes Razo | "Esta es tierra de hombres libres"

"Deseo que los líderes de Estados Unidos y de Rusia hallen pronta solución a problemas que parecen tensar hoy su relación. No me toca opinar. Nuestra Constitución Política establece con toda claridad cuál es nuestra política exterior. Lejos de tornarla injerencista recomienda colaborar en la búsqueda de soluciones. No exacerbar ánimos de beligerantes. Tengo la impresión de que pronto mudará ese clima... Tengo poco tiempo. Debo ir a tomar un vuelo", contó el presidente López Obrador al iniciar su usual conferencia matutina.

Desechó de inmediato la posibilidad de denunciar-acusar de "traidor a la Patria" al escritor Enrique Krauze. "Esta es tierra de hombres libres. Las personas pueden pensar y decir cuanto quieran. Veo la conducta de Krauze y me digo que es lo habitual. Desde hace siglos hay aquí mexicanos que van a pedir ayuda, apoyo en el extranjero Quien repase nuestra Historia lo comprobará.

"Krauze se muestra así -juzgó López Obrador, tal cual es. ¡Sin máscara! ¡Sin careta! Lo celebro. Su conservadurismo lo lleva a fingir, a simular que es un cruzado por las libertades. Fingir es característica esencial de los conservadores. Camaleónicos, eso son".

Luego el Presidente López Obrador se dio a arengar, a exhortar a los obreros a tener por elevado código de vida la plena instauración de la democracia en sus organizaciones gremiales. A observar a sus líderes. Vigilar su actitud. Mirar si en verdad dedican sus mejores energías a propiciar el buen de sus representados. A convertir a la democracia en una forma de vida que alcance por igual a la escuela, el hogar, el vecindario. "Así, recomendó. evitarán que sus dirigentes se eternicen e impidan el surgimiento de nuevos conductores. Esa situación deriva en violentas rupturas. En enfrentamientos. Y suele ocurrir que la muda de un dirigente -o su caída- se inspire en el viejo ducho de: "Quítate tú... para ponerme yo”.

Se dio tiempo -antes de volar a Tabasco- López Obrador para revelar que el alza en el precio internacional del petróleo arrojará una ganancia de alrededor de 300 mil millones de pesos. Suma que su gobierno empleará con honestidad y eficacia. Empero, de inmediato disipó la alegría que produjera tan buena nueva, para recomendar cautela, cuidado. "No es hora de festejos", dijo.

Pues si bien la pandemia parece ceder y dar un respiro a los habitantes e este país, y no obstante que las finanzas nacionales son, se hallan muy sanas y en virtud de que no se endeudó al país, ni se disparó la inflación, no es desdeñable la posibilidad de que pronto pueda ocurrir una severa crisis económica,

"Tendría el perfil -anticipó- de la que ocurrió aquí en diciembre de 1994 y enero de 1995. "El tan costoso error de diciembre. Faltó previsión. Con cuidado, con tiento no habría ocurrido.

"La recomendación -sacó en claro López Obrador- es muy simple; sencilla. Consiste en no gastar lo que no se tiene. No tiene chiste endrogarse sin ton ni son,

Y tras reseñar que pronto estará aquí en Presidente de la República de Bolivia, marchó a toda prisa al aeropuerto. No se le fuera a ir el avión.