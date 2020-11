La mañanera vista por Reyes Razo | "Con el pueblo todo. Sin el pueblo nada".

"Ahí están mis adversarios. En el desconcierto. Se jalan los pelos. Les intriga, quieren saber. ¿Por qué lo siguen? ¿Cómo los atrae? Yo -jejeje- le sugiero: ¡Serénense! El pueblo es sabio. Este es ¡mucha pieza. Los conservadores, los neoliberales le dieron la espalda.

Lo excluyeron: "El pueblo es tonto, desagradecido e ignorante. ¡Qué va a saber de política el pueblo! ¡De política sabemos nosotros que sí somos muy chichos!”.

Y casi sin recuperar el aliento, el Presidente Andrés Manuel López Obrador prosiguió:

"Fieles a su fe -su Dios es el dinero- se reunían, recomendaban; compartían: A lo tuyo, tú. Aprovecha. Ve por tu familia. Usa tus ‘palancas’. Cuélate. Consigue unos buenos contratos. No desperdicies la oportunidad”.

"Erraban; fallaron. El pueblo es el verdadero motor del cambio. La 4T -la Transformación- que lleva adelante este gobierno, tiene todo el apoyo del pueblo. El pueblo se informa. El Gobierno está para servir al pueblo”.

Compartía pensamientos, reflexiones, experiencias e impresiones por la mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Atentos reporteros prestaban atención a sus dichos. Él continuó:

"Enfrento días muy difíciles. La adversidad pone a prueba el temple, la decisión. Obliga a mostrar el carácter. A la pandemia se sumó la crisis económica. Aquí, aquí -reiteró enérgico- estuvieron, vinieron los que pidieron que rescatara bancos y grandes empresas, que pidiera dinero prestado en el extranjero, que postergara el cobro de impuestos. ¡Lo de siempre! ¡Lo que derivó en el Fobaproa

"Los escuché -adelantó López Obrador- y rechacé sus sugerencias, sus propuestas, sus peticiones. Querían lo mismo. Lo de siempre. Que el gobierno convirtiera en deuda pública la deuda privada. Me negué. Cuando doy con los riquísimos empresarios y prósperas empresas que no pagaban sus impuestos a Hacienda y cuando nuestra justicia persigue a los hombres de negocios que defraudaron al fisco con el uso de facturas falsas ¿iba yo a ceder a sus antiguas peticiones?

"¡Pues claro que no! Pues yo no soy como los de antes. Hoy ya aquí no es como fue. De ceder a sus peticiones ¿cómo tener los recursos para adquirir las vacunas que contratamos con diversas farmacéuticas para bien de la salud de los mexicanos? ¿Con que iba el gobierno a dar apoyo a los niños discapacitados, a los adultos mayores, a los estudiantes miembros de familias pobres? ¿Con qué?

"La estrategia de mi gobierno funciona. Apoyo a los pobres. Al pueblo tan olvidado. Dinero -directo- para su subsistencia. Para que coma. Su consumo favorece a los ricos.

"Tenemos finanzas sanas. Nuestro peso se revalúa. No vive devaluación. El empleo se recupera. Poco a poco. Ya no hay cierres ni despidos. Ocurre lo que pronostiqué. A la caída seguiría un efecto de "rebote". Como "bumerang"". Lo describí como una "V" -uve-. Y así ocurre.

"No es tarea de una sola persona esta -reflexionó López Obrador. Ni una mujer, ni un hombre solos podrían con la tarea. Requiere colaboradores de primera línea. Y los tengo.

Y me ayudan mucho. Personas con ánimo de servir. Para eso está el gobierno -concluyó López Obrador: para servir al pueblo. Recordemos a Don Benito Juárez y su sentencia: "Con el pueblo todo. Sin el pueblo nada".

De la conferencia "mañanera" de la fecha ocurrida en el Palacio Nacional