La Mañanera vista por Reyes Razo | "El más grave problema fue la explosión"

Un año después de haber asegurado a los mexicanos: "Yo no les voy a fallar" ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio con que la sociedad nacional fía, con encendida esperanza en la evolución de la 4T. "Pues sabe que ya existe una suerte de Nueva Constitución. Bases para distinta vida política. Cimientos firmes que fortalecerán nuevas, profundas reformas.

"No veo desesperanza y ¡menos todavía! decepción. No sé de dónde sacan algunos que se respira aquí ‘malhumor social’. Yo no percibo tal enrarecimiento. Quizá sea una falacia. La gente, el pueblo me pone al tanto. Escucho y concluyo. Vamos bien. Estamos bien y de buenas. Enfrenté problemas. El más grave y doloroso la explosión en el estado de Hidalgo y los 137 muertos. Doloroso y lamentable”, dijo.

"Tratar con el pueblo enriquece. Abrigo la convicción de que este no es el gobierno de un solo hombre. A México hoy lo gobiernan millones. Se robustece la idea de Don Benito Juárez: Con el pueblo todo...Sin el pueblo nada.

"Leo optimismo en el carácter de los mexicanos. Ven, viven avances en el combate a la corrupción. Sopesan acciones. La Economía avanza. Admito que tengo suerte. Importante en política. Virtud y Fortuna. Pude lidiar así una breve y peligrosa guerra. El ‘culiacanazo’ se intensificó en pocas horas. Se transformó en umbral de horror. ¿Cuántas horas nos sacudió? Era la guerra. Se habría saldado con mucho dolor. Por las vidas perdidas. Hubieran sido centenares. Nunca me arrepentiré de elegir l valor de la vida. Preservarla, defenderla”, contó.

Ayer el Presidente López Obrador estuvo de excelente humor. Estreno una corbata de estilo -listas transversales- muy clásico. Se dio tiempo para mirarse en un video producido para festejar su primer año de gobierno.

"¡Vengan el próximo domingo al Zócalo! Los espero a las once de la mañana. Les informaré de lo hecho. Que es mucho. Muchísimo. Quiero que ese día nos veamos, nos saludemos. Aunque sea de lejecitos. Ustedes saben que yo los quiero mucho...Y un poco más. Y siento su cariño. Muy cierto aquello de que Amor con Amor se paga...

Nada pudo enturbiar ayer el buen humor del Presidente López Obrador. Reconoció la justa curiosidad de los reporteros que le planteaban: ¿Qué responde el Presidente Trump quien se va de la lengua acerca de narcoterroristas mexicanos? ¡Vamos, Presidente, diga algo!

No cedió López Obrador. Argumentó que la nación estadounidense vivía la víspera del tradicional "Día de Acción de Gracias". "Una gran festividad que une a los ciudadanos de ese país. Por consideración a ellos no profundizaré en el tema. Tan sólo diré: "Colaboración, sí. Intervencionismo, no".

Y no hubo poder humano que lo convenciera de lo contrario.

Tuvo que reconocer el Presidente López Obrador que correrá algún tiempo antes de que estén listos los nuevos textos de la recién estrenada Educación Mexicana. Volúmenes dedicados a instruir a párvulos en materia de respeto a condiscípulos. Maneras civilizadas hacia niñas. Convivencia de los sexos. Trato, social cotidiano con niñas, adolescentes y jóvenes en centros escolares y de reunión.

"Recuperaremos materias como el Civismo. Por fortuna México conserva atesorados ricos valores. Ni los neoliberales pudieron extinguirlos. Valores morales. Valores culturales...

Citó a Gandhi, a Mandela y a Martin Luther King como modelos de la "Resistencia Pacífica.

Lucha que para probar su justa razón elude a toda costa la violencia. Escapar, en todo momento de la tentación de abrazar la violencia.

Preferí el éxodo -narró López Obrador. Exigía que reconocieran nuestro triunfo en Cárdenas, Tabasco. Cerrazón del gobierno. Muestro movimiento a la deriva. Voces que alientan. Voces que alertan. "Caminaremos a la Ciudad de México", decidí. A marchar. A caminar. Unos 50 días. De sufrimiento la primera semana. Ámpulas y sangre en los pies. Y aquel gobierno cedió: "¿Qué quieren?

"Que reconozcan que triunfamos. Y ocurrió. Sin golpes, ni sangre, ni presos ni detenidos. Años y años de lucha. Me fascina la Historia. Podría contarles tantas cosas.

Así ayer el Presidente López Obrador en su conferencia mañanera”.