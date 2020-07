La Mañanera vista por Reyes Razo | "Existen diferencias entre Diego Sinhue y yo"

Más allá de las siete y cuarto y nada. "Se nos hizo un poquito tarde -explicó educado el Presidente André Manuel López Obrador -. Pero fue muy importante la reunión del Gabinete de Seguridad. Inseguridad y violencia en Guanajuato. Y el delito. El asesinato, el homicidio el más grave”.

"Quiero que se dé, se fortalezca plena coordinación de esfuerzos entre el Gobierno federal y el estatal. Es sabido -yo no lo voy a negar- que existen diferencias entre el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y yo. Típicas, lógicas de un régimen democrático. Imposible la unanimidad. Utilizar disentir.

"Pongo ante todos y reconozco la buena disposición del gobernador Rodríguez Vallejo quien accedió a trabajar en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Beneficia a la búsqueda de paz y justicia y seguridad en todo el país, que el gobernador encabece muy temprano una reunión con los responsables de la seguridad.

"Tal como lo hacemos todos los días en el Palacio Nacional. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo - quien dejó de lado compromisos y esta aquí en Irapuato con nosotros- lo encabeza.

Y participan los Secretarios de Defensa y de Marina. El responsable de la Guardia Nacional. Se sabe cómo va la seguridad. Importa que no se delegue. Que el gobernador dé ejemplo. Su trabajo halla eco. Se refleja.

Y el gobernador Diego Sinhue Rodriguez Vallejo mostró su acuerdo y adhesión a lo dicho por el Presidente López Obrador. "Echar culpas -reflexiono- no conduce a nada. La ciudadanía de Guanajuato merece vivir en paz; en un clima de seguridad. También es oportuno decir que muchos delitos van a la baja. El homicidio no. Poco a poco avanzaremos”.

Esa atmósfera permitió a López Obrador repasar su visión de su combate a la corrupción. A su par: la impunidad.

"Se requiere constancia, perseverancia, paciencia en la tarea que pretende erradicar de raíz y para siempre la fea, corrosiva peste que es la corrupción. No cejar. No desmayar. No flaquear ante tamaño monstruo. Tesón, brio, inteligencia. Es tiempo de fomentar una cultura por la honradez. Un comportamiento al servicio de la honestidad. Nada de poner por las nubes a los corruptos. Estigmaticemos a los que roban, saquean y se ufanan de sus fortunas. Y hasta procuran ser imitados.

"Hoy es tiempo de que el funcionario público sea más honesto que el más honesto de los ciudadanos. Que los gobiernos estatales y municipales gasten con tiento y discreción. Al fin y al cabo esos dineros son del pueblo. Procuren que no sea muy caro el gobierno. Que el pueblo cargue con su pesada carga.

"Pues el pueblo de México es honesto. Un gran pueblo. Es mi amo. Yo lo sirvo con gran alegría".

Anunció que este jueves estará en Jalisco. Verá el panorama de la seguridad y el delito en la tierra de escritores como Agustin Yañez, Juan Rulfo y Juan José Arreola. Terruño del genio José Clemente Orozco.

Fragmentos de la conferencia mañanera de este miércoles en Irapuato, Guanajuato.