La Mañanera vista por Reyes Razo | "Hermanos centroamericanos, eviten ir tras el sueño americano"

"A esta hora me dedicó a escribir un libro con mis impresiones y los entre telones que tuvo mi viaje a Washington y las pláticas -públicas y privadas- que mantuve con el Presidente Donald Trump. Quiero asentar que apenas se produjo aquí el cambio de administración, aquel presidente estadounidense mudó totalmente su discurso, sus referencias a México y los mexicanos. Varió su tono.

"Se inició así una era de mutuo respeto. Hice ver al señor Trump lo que la Constitución Política de México establece. Las normas de la Política Exterior de México. Los principios de no intervención, solución pacífica de las controversias.

"Cuando se sopesó la posibilidad del encuentro con el Presidente Trump en Washington, yo establecí con toda franqueza que estimaba inoportuno que el tema del tan llevado y traído muro -y su construcción, propósito y efectos- no se tocara, ni se aludiera. Argumente que caso de que ese apartado estuviese en nuestra agenda, nuestro encuentro derivaría en sonado, terrible fracaso. "No concluirá bien, "Y en esas condiciones preferiría no emprender el viaje.

Política La Mañanera vista por Reyes Razo | "Agradezco a Diputados y Senadores"

"Ocurrió que Donald Trump aceptó. Tuvo buen efecto el clima de respeto mutuo. Contra lo que los "expertos", "opinadores" -conservadores, en fin, mis adversarios- no ocurre un encontronazo con el gobierno del Presidente Biden. Platiqué ya tres o cuatro ocasiones con el señor Biden y escuchó mi planteamiento para frenar el éxodo de centroamericanos hacia los Estados Unidos. Cuatro mil millones de dólares obrarían notables beneficios. Arraigarían a muchos salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y mexicanos. Enraizarían a los que, por hambre, por urgente necesidad deciden emprender la marcha.

"Desde aquí -advirtió López Obrador- me permito recomendar a mis hermanos centroamericanos que eviten ir tras el "sueño americano". Polleros -ruines traficantes de seres humanos, desconsiderados explotadores de la necesidad de hombres, mujeres y niños- enganchadores que los burlan y les birlan su dinero y sus aspiraciones. Ya se sabe. A buenas horas los abandonan. Los dejan a la deriva. Veo con gran preocupación que los niños son usados con fines migratorios. Niños-escudo. Tengo la obligación de ver por la seguridad de esos niños. Ver que se respeten sus "Derechos Humanos". Les ruego no usen a los niños como "escudos humanos" en su afán de llegar a los Estados Unidos.

El Presidente López Obrador atribuyó "a la imperfección humana: pues solo el Creador es perfecto", la actitud el gobernador de Michoacán, Don Silvano Aureoles quien fue filmado en el momento de dar un empellón a un individuo que sostenía una cartulina y al que abandonó de inmediato para proseguir su camino. López Obrador explicó que esa acción había sido examinada y analizada por su Gabinete de Seguridad -entre las seis y la siete de la mañana- y se concluyó que "el suceso ocurrió en condiciones muy especiales". Se mencionó que el provocador de la cólera del gobernador es sabido "halconero". Horas antes de ese acontecimiento Aureoles participó con altos mandos militares y ciudadanos de Aguililla, Michoacán en una reunión celebrada en un cuartel militar que busca solucionar problemas que empavorecen en ese territorio.

"Felicito -dijo López Obrador a nuestras Fuerzas Armadas. Se dedican a respetar los Derechos Humanos. Se entiende que no se puede combatir al mal con la maldad, sino con el Bien. Ya no la fuerza autoritaria y exterminadora. Tan inútil.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias