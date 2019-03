La misión del PRI es la de unir a la familia revolucionaria del país: Plutarco Elías Calles

EXTRACTO DE DISCURSOS VARIOS DEL

PRESIDENTE PLUTARCO ELÍAS CALLES

EN TORNO A LA MISIÓN DEL

PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO





…La misión del Partido Nacional Revolucionario es la de unir a la familia revolucionaria del país, facilitando la vida institucional de México, por el ejercicio democrático de dicho partido y el estímulo de formación y desarrollo de otros partidos antagónicos, incluso de doctrina.

Es absolutamente indispensable, que queremos paz y vida institucional en México, que llegue a lograrse la unificación revolucionaria, ya que solamente en la familia revolucionaria, aunque dividida o dispersa, hay en la actualidad en México, fuerzas naturales y morales suficientes para controlar los destinos del país y recomiendo no desmayar en la formación del Partido Nacional Revolucionario…

…Cuando el Partido Nacional Revolucionario se resuelva a no permitir que se escojan arbitrariamente o se auto señalen sus hombres, u busque en el pueblo mismo la real opinión revolucionaria que respalda a los elementos de fuerza popular, y cuando ese partido revolucionario, no sólo no acepte servir como medio o vehículo de imposición, sino que luche y proteste contra las imposiciones de camarillas, dentro de su seno.

Y cuando por esta conducta la conciencia revolucionaria del país esté también satisfecha en el terreno político, como lo está ahora en el campo de la reforma social, solamente entonces podremos decir que hemos hecho triunfar integralmente en las conciencias de la familia revolucionaria a la Revolución Mexicana…

… Es muy meritoria la labor desarrollada por el Partido Nacional Revolucionario para resolver esta situación que cumplió con esta misión de orientación justiciera y, desapasionada de la política y del país y que todos sus directores, principalmente su presidente, el general Manuel Pérez Treviño, demostraron desinterés absoluto, teniendo solamente presentes los intereses de la república.