Lamentable que AMLO apueste por la violencia magisterial: Meade

GUADALAJARA.- El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, lamentó que su contrincante Andrés Manuel López Obrador apueste por el retroceso y la violencia magisterial.

Por segundo día, el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) expresó su compromiso con la educación y los maestros.

"No hay futuro promisorio sin educación de calidad. #YoMero me pongo del lado de los buenos maestros. Los apoyaré con capacitación y salarios dignos. Vivirán mejor. Lamentable que @lopezobrador_ apueste por el retroceso y la violencia magisterial. No pasarán", escribió en su cuenta de Twitter.

Política Andrés, perderás otra vez: Meade

Y es que el sábado pasado durante un mitin de José Antonio meade en Puerto Escondido, Oaxaca, militantes priistas se enfrentaron con profesores que están en contra de la reforma educativa.

Ante los hechos, el candidato presidencial y la campaña de la Coalición "Todos por México" se manifestaron en contra de las agresiones, afirmando que la violencia y la intolerancia son inaceptables venga de quien venga, "deben ser repudiadas por todos".

Acusó a Andrés Manuel de estar aliado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para dar marcha atrás a la reforma educativa.

Este día, el ex secretario de Hacienda y Crédito (SHCP) presentará una estrategia sobre educación dual, en el Centro del Software de Guadalajara, Jalisco.

También dará sus compromisos por Jalisco, como brindar mayor seguridad a los jaliscienses, mejorar la infraestructura y el anuncio de nuevas obras.