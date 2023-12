Lamentable que AMLO criminalice a jóvenes asesinados en Guanajuato: Xóchitl Gálvez

La precandidata a la presidencia de la República Xóchitl Gálvez lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador criminalice a los jóvenes asesinados con drogas y cárteles sin que tenga los datos técnicos de los hechos, y cuando en seis años ni siquiera se ha hecho una sola encuesta en el país sobre adiciones.

Lo anterior lo señaló durante la presentación del libro “México la Gran Nación Trasnacional”, que se realizó en el Museo se la Tolerancia, en el Ciudad de México, en donde la aspirante dijo que no es válido que se haya expresado así de los jóvenes de Salvatierra.

Al término de la presentación del libro y tras una entrevista con los medios de comunicación, la precandidata Xóchitl Gálvez, aborto un bicitaxi sobre avenida Juárez y acompañada de la senadora Kenia López Rabadán, se dirigieron hacia el Zócalo capitalino.

“Es lamentable de verdad, primero hace seis años que no se hace un estudio una encuesta sobre adicciones en nuestro país, y eso es un terrible para sabes si hay consumo de fentanilo, qué tipo de droga se está consumiendo, en qué región está consumiendo. Entonces no sé de dónde saca esos datos”.

“Segundo, me extraña que él se pregunte que cómo ha subido el consumo ahí y cómo es que la delincuencia está en esa zona. Es el presidente, él es el presidente, él es el jefe supremo de las fuerzas armadas responsable de atacar a la delincuencia organizada, por supuesto que tienen que ayudarse con Guanajuato, pero ese crimen organizado y no sólo es Guanajuato, es Sinaloa es Nuevo León, Zacatecas es Michoacán, es Baja California, es Chiapas”.

“Realmente me extraña que el presidente se pregunte que no sabe cómo ha crecido ahí el consumo de drogas. Yo le digo como por los abrazos que le da los delincuentes”.

Para la candidata única del Frente Amplio por México, el tema de la inseguridad que menciona el mandatario, es que este tipo de criminales no son los criminales común y corriente. “El mismo presidente dice que está relacionado con el consumo de droga y con la delincuencia organizada y que pues hay que investigar cómo es que ha crecido ahí el consumo de droga y la presencia de la delincuencia organizada y lleva cinco años en el gobierno.

“Sabemos que era una zona de El Marro, pero también sabemos que muchas veces estos delincuentes siguen operando desde la cárcel entonces, que no se lave las manos el presidente él tiene que actuar porque él tiene todo el poder del Estado. Él tiene a la guardia Nacional que es la responsable de combatir a los delincuentes.

“Pero insisto si les mandas un mensaje que les vas a dar abrazos a los delincuentes, están las consecuencias de una estrategia que no fue estrategia”, manifestó la aspirante del FAM.

Xóchitl insistió en que no se puede relacionar a todos o los jóvenes asesinado con criminales, lo que debe hacerse es una encuesta sobre adiciones, porque no sabe por qué hay tanto consumo de droga, “primero digo no hay una encuesta, no se ha hecho la encuesta de adiciones que bien nos podría decir como anda el consumo de drogas en el país y por qué no lo hace.

“Por qué no quiere datos, no quiere sustento técnico, él tiene sus datos y punto, entonces a mí me parece que cuando hay datos como el de educación dice que son datos este creados neoliberales. Entonces el grave problema es responsabilidad del Estado mexicano

combatir a la delincuencia organizada y yo si sueño ser un gobierno que ataque frontalmente a los delincuentes con estrategia con inteligencia, obviamente ahí la inteligencia artificial”.

nos va a poder ayudar muchísimo en varios temas que ya avanzado la tecnología, pero no con ocurrencias como la del atacar el mismo poder de fuego.

Comento que con la inteligencia artificial se combatirán seis delitos que tienen que ver con otros países como es el tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico de personas, tráfico de órganos y son delitos que tendríamos que abordar de manera coordinada con Estados Unidos, Canadá y China, india, de donde vienen los precursores químicos para el fentanilo, y es un tema de carácter global.

“Para mí la parte importante pues si es la inteligencia si tiene que ver con hacer más estrategia y no confrontación, pero cuando se trata de atacar y te están atacando a inocentes, pues para eso tiene la fuerza del Estado, o sea definitivamente se ve que esa zona hace lo que quiere la delincuencia organizada y no existe el Estado mexicano.

“Le hemos entregado territorios completos a la delincuencia organizada ahí sí, me apena que el ejército con todo su poder no pueda con unos delincuentes, yo digo que de segundo pelo, pero bueno respecto al ejército porque no le dan, no sé pero ahí están y tienen presencia y ya fueron seis en Celaya y son dos en Salvatierra, y son cinco en Lagos de Moreno”.

En otro tema, la hidalguense fue cuestionada sobre las amenazas de Donald Trump si llega de nuevo a la presidencia de expulsar migrantes ilegales en Estados Unidos, a lo que se refirió que

“no lo quiero ver lavando los baños de su casa o de algunas casas de personas que en Estados Unidos, o sea los migrantes los migrantes hacen un trabajo impresionante en Estados Unidos y no se puede nada más sacarlos, o sea a mí me aparece que hay que ponernos serios y resolver el tema de fondo.

“.Si México resuelve el tema económico no va a tener que mandar mexicanos al exterior. Tendrían que estos trabajar en México seguro esas condiciones en México nunca había aceptado ser tercer país. Seguro justamente porque no tiene las instalaciones para que los migrantes que están esperando sus visas humanitarias, pueden estar en condiciones de plena protección a sus derechos humanos, otros países, por ejemplo urgía que recibió a muchos migrantes y un convenio con la Comunidad Económica Europea, por un monto de 10,000 millones de euros para tener a los migrantes en condiciones de salud, educación y sobretodo calidad de vida razonable”.