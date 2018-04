Lanzan spot en el que niños “candidatos” llaman a defender la Reforma Educativa

La organización Mexicanos Primero lanzó un video en el que cinco niños que simulan ser los candidatos a la presidenciales de México, defienden la Reforma Educativa.

En un video de un minuto, los pequeños "candidatos" piden a los ciudadanos que elijan al mejor representante que apoye la transformación educativa y que no sólo vea en sus intereses, sino en el de los niños.

"Soy Ricardo, me gustaría una educación para lograr mis sueñas, no la de los políticos. Que los maestros no se preparen es insultan and unacceptable"

En tanto el pequeño "Pepe Meade", indica que quiere sus maestros sean un ejemplo para todos. "Quiero que mis profesores se preparen como ¡yo mero!"

Que en esta elección se cumplan los sueños de todos los niños, no de los políticos.

Que en esta elección se cumplan los sueños de todos los niños, no de los políticos.

Mientras que "Andrés Manuel", explica que quiero que a sus maestros les hagan exámenes, como a ellos se los hacen. "Quiero una educación que no la tenga ni Obama. La magia de poder, es poder estudiar".

Por su parte Jaime "El Bronco" dice que quiere escuelas con tecnología, que le enseñen inglés, y que la transformación educativa avance. "Quiero aprender a aprender".

Y por último la pequeña candidata "Margarita Zavala" indicó que quiere que el cambio en su escuela no se detenga. "Quiero que mis maestros se preparen mejor".

Al finalizar el video, Mexicanos Primero llama a todos los ciudadanos que van a votar a que piensen bien y elijan al candidato que apoye la transformación educativa.