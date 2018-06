Las encuestas pueden distorsionar nuestra reflexión: Carlos Aguiar

El cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, pide a todos los católicos salir a votar este domingo 1 de julio de 2018 y no hacerle caso a las encuestas.

Se pone muy serio con ese tema, pareciera que no sufragar es pecado. Insiste en que es un deber católico.

Y advierte que las encuestas pueden distorsionar nuestras reflexiones.

Durante una entrevista con El Sol de México demuestra fe cuando dice que el voto pesará más que las mediciones y que, un segundo lugar, hasta un tercer lugar en las preferencias publicadas en los medios masivos de comunicación, puede ser el próximo presidente de México si los ciudadanos piensan bien en el futuro que desean.

Es decir, el Cardenal tiene fe en que José Antonio Meade o Ricardo Anaya pueden vencer a Andrés Manuel López Obrador.

“El abstencionismo es el enemigo más grande de una democracia”, sentencia durante la conversación, unas horas antes de tomar un avión con rumbo al Vaticano para visitar al Papa Francisco.

Recuerda que él vivió en Europa y entendió la importancia de la democracia, le parece sumamente importante.

“En Italia y en general en los países europeos, participa hasta el 90 por ciento del electorado”, explica. “En México, en las mejores ocasiones, de las elecciones federales, o las estatales o locales, participa el 60 por ciento, esa es la diferencia. Entonces, yo creo que es deber de todos transmitirnos la importancia de expresar con nuestro voto el gobierno que queremos”.

Pero no solamente hay que votar, hay que razonar el voto, agrega Aguiar Retes. “En este momento estamos atravesando una etapa en donde hay mucha inconformidad, un gran desgaste del gobierno actual, y así lo han manifestado muchos comunicadores en sus editoriales, hay un enojo social”, dice el hombre más poderoso de la Iglesia Católica en México. “Cuando hay enojo social, somos impulsivos, sin razonar, simplemente por castigar. Yo creo que el voto no tiene que ser de castigo en ese sentido, de un impulso de enojo, sino de razonamiento, de reflexión, de que veamos el futuro. Cuando yo estoy enojado lo que más creo que veo es cómo salir de ese enojo, y lo mejor es mirar hacia adelante, si sigo mirando hacia atrás, me enojo más”

"Yo creo que el voto no tiene que ser de castigo en ese sentido, de un impulso de enojo, sino de razonamiento...”

LE VA AL AMÉRICA

Carlos Aguiar Retes y Jorge Mario Bergoglio comenzaron a trabajar juntos en 2001, en un pequeño grupo en Roma. “Sobre todo allí se ancló nuestra amistad, en ese tiempo, es cuando mi madre muere.

Se pone muy grave estando yo en Roma, y yo tengo que, los últimos días, retirarme con el permiso del entonces Papa Juan Pablo II, para estar al lado de mi madre, que después muere por cáncer. Él se acerca y me dice: Te agradezco que nos hayas dicho y no nomás hayas desaparecido, nos hace falta también mucho esta relación, también en lo afectivo, en el contexto más personal, no sólo a través de los asuntos... Y ahí nació la amistad.

Una amistad que se fue incrementando y que se intensificó muchísimo en el 2007”. Carlos Aguiar Retes fue llamado a trabajar en el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) en el año 2000, le pidieron ser el Secretario General. “Me agarraron muy tiernito”, recuerda. Tenía tres años de obispo, pero eso le abrió una gran ventana de conocimiento y de relaciones.

Continuó hasta el 2003, luego fue cuatro años Vicepresidente, hasta 2007. En esa etapa, Jorge Mario Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires, fue elegido como presidente de la Comisión de Redacción del documento final de la Conferencia General del Celam realizada en Aparecida, Brasil. Ahí comenzaron a profundizar esa amistad nacida en Roma. Tres semanas estuvieron en el comité de redacción bajo la guía del hoy Papa Francisco, tres cardenales y cinco obispos. “El trabajo nos hace estar muy cerca y compartir nuestra visión”.

En febrero de 2009 Benedicto XVI lo nombró Arzobispo de Tlalnepantla. Y luego, durante una asamblea, fue nombrado presidente del Celam, para el periodo 2011-2015. Mientras tanto, el 13 de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, tras el cónclave se eligió a Jorge Mario Bergoglio como Papa, el primer pontífice originario de América.

Y fue el 7 de diciembre de 2017 cuando Su Santidad Francisco nombra a Carlos Aguiar Retes Arzobispo de la Arquidiócesis Primada de México, tras la salida de Norberto Rivera Carrera. El documento que publicaron después de la Conferencia de Aparecida se posicionó, de acuerdo con expertos, como una lectura crítica de la realidad y reafirmó que los pobres son prioridad para la Iglesia Católica. Esa es la visión que hoy está implementando el Papa Francisco, y en la que participó directamente en su conformación Aguiar Retes.

—El Papa Francisco reafirma además mucho su gusto por el futbol. ¿Usted también tiene ese tipo de gustos terrenales?

—Sí—, dice Aguiar Retes. —De niño era aficionadísimo al futbol, mi papá le iba a las Chivas, y yo, para darle la contra, le iba al América. Siempre discutíamos. Y yo participaba en la liga infantil de Tepic, tuve la fortuna de tener un padrino para el equipo y lo fundé. Fundé un equipo. Jugó hasta los 40 años, cada fin de semana.

Hoy tiene 68 años y desde los 23 se hizo sacerdote.

—¿Era buen jugador?

—Bueno, digamos que movía bien la pelota… me gustaban mucho los pases precisos, yo jugaba siempre adelante, ya con la edad, bajaba más a la media, aquélla época se usaba el 3-2-5, yo jugaba al interior, adelante, después bajé a la media.

El viernes 22 de junio tomó un avión hacia Roma, unas horas después de la entrevista. Va a visitar a su amigo. El Papa está convocando a crear nuevos Cardenales, entre ellos uno mexicano, Sergio Obeso, el arzobispo de Xalapa.

La última vez que visitó al “Santo Padre”, por cierto, le dijo que México es un tesoro, pero tiene fecha de caducidad.

“Tenemos que renovar a la Iglesia para que esa fecha de caducidad no llegue”, ese es el encargo que le dio. Además, va a visitar a Virginia Elena Raggi. “Yo recibí aquí en la Basílica hace un par de meses a la alcaldesa de Roma, me buscó por una reunión de alcaldes en la Ciudad de México. Al final me invitó para conocer el Ayuntamiento”.

Su boleto de regreso está fechado para el 1 de julio, llega a votar.

TODAVÍA RESPETAN A LA IGLESIA

El día de la entrevista, El Sol de México informó que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció que 25 sacerdotes han sido asesinados en lo que va del presente sexenio y que, hasta el momento, la Iglesia no ha recibido respuestas claras en torno a estos hechos por parte de autoridades federales ni estatales.

Durante la presentación de los Protocolos Básicos de Seguridad Eclesial, Personal y de Recintos Religiosos, en las instalaciones de la CEM, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado, señaló que ante la violencia registrada en el país, fue necesario crear los protocolos de seguridad. Le recordamos todo esto a Carlos Aguiar Retes.

—¿Ya no se respeta ni a la Iglesia Católica en México?

“Bueno, hay de todo. O sea, es indudable que estos 25 casos son lamentables, pero no todos son de la misma naturaleza. Hay en general casos que son consecuencia de la violencia generalizada, no son específicamente en contra de los sacerdotes, sino que, como decimos, les tocó, como a otros ciudadanos. Y ha habido otros casos, que son por ejemplo más connotados, el padre Chamorro aquí en la Catedral de México, que fue por un desquiciado mental”.

Hay que distinguir, dice, hay casos muy contados. Ciertamente, agrega, hay otros casos que cuando se resuelven no se dan a conocer. Por ejemplo, que cuando se dan cuenta que es un sacerdote, cuando el narcotráfico está parando autos, los dejan pasar. Esos casos no se cuentan, señala. O cuando las religiosas van en el transporte público de hábito, a ellas no las asaltan.

“Usted tranquila”, les dicen. El Cardenal no está enojado, en este momento de enojo social, en este momento de inseguridad en el que hasta a la Iglesia ha sufrido bajas. Insistimos en lo del voto razonado. Y repite que hay que fortalecer la democracia. El abstencionismo es el enemigo más grande.

“No nos dejemos que nos impongan el voto”, remata Aguiar Retes. “Las encuestas nos pueden distorsionar nuestra reflexión e imponernos, si no nos damos cuenta, si no tomamos consciencia, porque queremos ir con el que apunta que va a ser el ganador. Con un voto razonado busco el bien del pueblo”.

Por lo que confía en que, si los mexicanos, los católicos piensan qué futuro quieren y salen a votar, un segundo, un tercer y hasta un cuarto lugar en mediciones, puede ganar.

“Porque la elección se gana con los votos, no con las encuestas”.

NOMBRAMIENTO

EL 7 DE DICIEMBRE de 2017 Su Santidad Francisco nombra a Carlos Aguiar Retes Arzobispo de la Arquidiócesis Primada de México

AMISTAD

AGUIAR RETES y Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco) comenzaron a trabajar juntos en 2001, en un pequeño grupo en Roma