Las frases que marcaron el primer discurso de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la CDMX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo ofreció ante miles de simpatizantes, su primer discurso como representante del poder ejecutivo en el Zócalo capitalino, después de la ceremonia donde recibió el bastón de mando de los pueblos originarios del país.

En punto de las 16:40 horas la mandataria, Sheinbaum Pardo aseguró que el significado de la cuarta transformación es mantener los principios del movimiento y continuar con el legado de su antecesor, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Durante la lectura de los 100 puntos, la mandataria de México aseguró que su “gobierno será de territorio, no de escritorio” retomando las giras por la república mexicana para mantener la cercanía del gobierno con el pueblo, de igual forma, confirmó la continuidad de las conferencias matutinas a partir de las 7:30 de la mañana.

“Somos un país libre, democrático, soberano e independiente (…) Andrés Manuel López Obrador le devolvió la dignidad al pueblo y nunca nadie se la podrá arrebatar” aseguró la mandataria, recordando el trabajo del expresidente tabasqueño.

Respecto a la recién aprobada reforma, donde la Guardia Nacional se incorpora a la Sedena, Sheinbaum Pardo dijo que, "para los que critican que esto es militarización: falso. En nuestro país no hay estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos".

La mandataria enfatizó su trabajo para recuperar el principio de la no reelección, aplicado para todos los cargos y poderes del país donde aseguró que una próxima iniciativa de reforma “ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto”, subrayando de igual manera acabar con los funcionarios que son familiares dentro de la política “no al nepotismo”.

“No va a regresar el régimen de corrupción y de privilegios”, aseveró la presidenta de México.

Por otra parte, recalcó el gran trabajo del expresidente López Obrador y los nuevos proyectos que implementará durante su sexenio, dijo que “se recuperaron los trenes de pasajeros (…) vamos a llevar el tren maya al puerto de progreso (…) en el interoceánico vamos a terminar la línea K”.

Asimismo, pidió un aplauso y el reconocimiento a “ingenieros militares y marinos que nos ayudaron a construir, trenes, carreteras, hospitales … nos han ayudado en tanto”.

Término su primer discurso en el Zócalo de la CDMX, “nos vamos a seguir encontrando, si así me lo permiten (…) el poder es honestidad y humildad (…) nuestro pensamiento es el humanismo mexicano (…) somos la única opción que representa el bienestar”

“Tengo claro que nuestra guía es el bienestar y la seguridad de nuestro pueblo, el segundo piso de la cuarta transformación lo vamos a hacer todos y todas” continuó.

Con el entusiasmo de los presentes, Sheinbaum afirmó que “entregaré mi conocimiento y mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma para el bienestar de México (...) Me comprometo a defender siempre México"

Por último prometió a los presentes que “estoy aquí para comprometerme con ustedes, para decirle al pueblo de México (…) no les voy a fallar, me comprometo con ustedes a no mentir, no robar y a nunca traicionar al pueblo de México".

“Me comprometo a seguir haciendo historia, que viva la cuarta transformación, que viva México”.