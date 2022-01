Le darán más poder al director del CIDE

Académicos y estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) denunciaron que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) alista una serie de modificaciones al reglamento general del instituto con el objetivo de dar más poder al director general, José Antonio Romero Tellaeche, y quitar poder de decisión a la comunidad cideíta.

Para concretar los cambios, acusaron que el organismo que encabeza María Elena Álvarez-Buylla citó de manera irregular a los integrantes de la Asamblea General de Asociados a una sesión extraordinaria para el viernes..

La Asamblea está integrada por representantes de las secretarías de Educación Pública, Hacienda, Energía y Economía, así como del Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México y el Banco de México.

Una de las primeras modificaciones que propone el Conacyt tiene es quitar atribuciones al Consejo Académico del CIDE, máximo órgano interno de decisión del instituto y el principal contrapeso a Romero Tellaeche. Este Consejo hasta ahora tiene a su cargo aprobar estatutos, reglamentos, programas docentes y apelaciones, entre otras funciones.

Conacyt plantea reformar el artículo 42 del estatuto del centro para cambiar las facultades de ese Consejo de “conocer y aprobar” esos asuntos esenciales a las de simplemente “conocer y opinar” sobre ellos.

Con este cambio, “se busca quitar y cortar la participación de la comunidad académica en la toma de decisiones”, dijo Catherine Andrews, catedrática de la institución y exsecretaria Académica hasta que fue removida unilateralmente por el nuevo director.

En entrevista con El Sol de México, Andrews asegura que la intención de la jugada de Conacyt es concentrar en Romero Tellaeche otras facultades como cambiar el código de ética, los planes de trabajo e incluso los informes de evaluación de los docentes, así como aplicar más reformas.

“Es concentrar la facultad de decisión en la dirección general”, dijo.

Otro de los cambios es al artículo 29 para que el Consejo Directivo del CIDE, que es un órgano externo de decisión, pierda su capacidad de “formalizar” el nombramiento del director general y su posible ratificación, y en su lugar sólo pueda “tomar conocimiento” de ambos procedimientos.

Esta decisión, afirma la comunidad cideíta, significa que el “Conacyt reconoce que violó el Estatuto General del CIDE el 29 de noviembre pasado, cuando la Dra. María Elena Álvarez Buylla nombró al Dr. José Antonio Romero Tellaeche sin permitir que el Consejo Directivo votara tal designación”, decisión que llevó al estudiantado a irse a un paro indefinido.

Finalmente, Conacyt propone reformar el artículo 34, en el que se busca que Romero Tellaeche tenga mayores facilidades para imponer al nuevo titular de la Secretaría Académica, el segundo cargo más importante dentro del CIDE. Esto, debido a que cambia el requisito de “haber sido académico activo de la Asociación al menos durante los dos años anteriores” por “haber sido miembro activo de una institución académica de enseñanza o investigación superior”.

La comunidad estudiantil denunció que esta modificación busca ratificar en su cargo a Jordy Micheli, actual secretario académico impuesto por Romero, quien no cumplió con los requisitos actualmente vigentes debido a que no era de la comunidad.

Al respecto, Andrews asegura que la situación jurídica de Micheli aún sigue en duda, pues no se sabe si éste ya fue contratado de manera formal por el CIDE y bajo qué condiciones. Tampoco se sabe si este procedimiento será retroactivo para la designación de Romero, por lo que califica a la situación actual de ambos funcionarios como “cuestionable legalmente”.

El pasado 7 de enero, el Conacyt lanzó la convocatoria para que esta propuesta de reforma sea estudiada, y en su caso aprobada, por la Asamblea General de Asociados. Andrews explica que para que esta reforma sea aprobada, según el estatuto vigente del CIDE, primero debió ser sometida a la aprobación del Consejo Académico y luego presentado al Consejo Directivo, “por lo que su presentación el viernes es en violación al estatuto vigente”.

“En términos optimistas esperaríamos que no se prestaran a maniobras ilegales. La forma en la que se presenta la reforma no ha seguido los pasos formales, entonces no deben votar sobre la propuesta. Deben insistir que esta propuesta primero se someta a la aprobación del Consejo Académico y que lleguen con el expediente y el acta del Consejo en que fue aprobado como requisito. Eso esperaría, pero mucho temo que eso no vaya a ocurrir, sino que se van a prestar a esta maniobra ilegal por parte de la doctora Álvarez Buylla”, finalizó.