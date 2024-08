Legisladores de MC tienen el respaldo de 6 millones de personas: Jorge Máynez

El excandidato presidencial Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que quienes integran la bancada naranja en el Congreso de la Unión no están solos puesto que tienen el respaldo de más de seis millones de personas.

Durante la reunión plenaria de las y los legisladores federales Movimiento Ciudadano, Álvarez Máynez destacó que los más de seis millones de votos que recibió el partido en las elecciones del 2 de junio acompañarán a diputados y senadores de MC cuando participen en la tribuna.

“Ustedes en su conjunto representarán en esos espacios a 6 millones y medio de mexicanos y no estarán solos. Nunca estarán solos en tribuna, en una discusión de comisiones, primero porque hay una fuerza social que los respalda de 6 millones de mexicanas y mexicanos, y una expresión consciente y legisladores que trabajamos en unidad y defendemos las causas más nobles relevantes de nuestro tiempo”, comentó Álvarez Máynez dirigiéndose a los legisladores de MC.

Máynez precisó que la bancada naranja tiene entre sus convicciones promover los derechos humanos, atender la crisis climática, la justicia intergeneracional, así como la defensa de las y los niños.

“No solo hemos criticado la estrategia fallida de seguridad, hemos presentado una alternativa civil no prohibicionista, no punitivista, no militarista para edificar un México con justicia, paz y seguridad”, agregó el excandidato presidencial.

Junto a Ivonne Ortega, coordinadora parlamentaria de MC en la Cámara de Diputados; Clemente Castañeda, coordinador en el Senado de la República; y Dante Delgado, dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez adelantó que la bancada de Movimiento Ciudadano mantendrá una “visión de justicia, de seguridad, de alternativa porque la diferencia entre nosotros y la vieja es que presentamos una alternativa, un horizonte”.

“La bancada naranja tiene esa unidad de convicción, ese espíritu combativo y tiene muy claro que no importa el resultado de una votación, siempre hay que aspirar a tener efectividad en el Congreso, a hacer acuerdos y construir”, dijo.