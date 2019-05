Leonor Noyola renuncia al PRD para unirse al PVEM

María Leonor Noyola Cervantes renunció a la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y anunció que se sumará a las filas del Partido Verde Ecologista (PVEM) como senadora.

"Soy una mujer de profundas convicciones políticas, he superado adversidades que me han forjado una firme vocación de servir siempre a los demás desde los cargos públicos que me ha tocado ejercer, y les comparto que he tomado la decisión de renunciar a mi militancia en el Partido de la Revolución Democrática", indicó Noyola Cervantes en un comunicado.

Noyola Cervantes agradeció al PRD "la gran oportunidad" que le brindó. "(...) Por primera vez la izquierda potosina logró tener a una representante en la Cámara Alta y que se ha enfocado a los sectores vulnerables, a los que menos tienen".

También agradeció a Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD, “por su amistad y apoyo a mi persona para el mejor cumplimiento de mis funciones como senadora”.

Con la renuncia de Lorena Loyola, el PRD en el Senado poco a poco se desintegra, pues ahora queda integrado por Miguel Ángel Mancera, Juan Manuel Fócil, Antonio García y Omar Odeb Maceda.