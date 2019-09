No hay presiones políticas por Ley Bonilla: Tribunal Electoral

En la arena jurídica “no definimos crisis políticas’’, dijo el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera cuando se le preguntó lo de la Ley Bonilla en Baja California.

Entrevistado en el Senado, a donde acudió a un foro sobre poderes judiciales, afirmó que “no hay presiones políticas, el Tribunal Electoral trabaja con apego a su independencia y autonomía que constitucionalmente tiene’’.

“Está en la arena política la discusión, en la arena jurídica no definimos crisis políticas más que indirectamente; definimos asuntos jurídicos y ahorita solo hay un asunto en la Sala Superior del Tribunal Electoral que es el relativo a la convocatoria que realizó el Congreso Local para realizar una consulta sobre si existía o no ampliación del mandato y eso lo estamos examinando para poder resolverlo pronto’’.

¿Eso es legal?, se le preguntó a Fuentes Barrera.

No puedo adelantar un pronunciamiento porque ustedes sabrán que la ley me impide prejuzgar un asunto y si así lo hiciera ya no podría pronunciar y estaría impedido para hacerlo.

¿Qué dice la ley al respecto?

Se modifica un transitorio de la anterior constitución –Baja California- para establecer un periodo de dos a cinco años, argumentó el magistrado.