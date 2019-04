Desacuerdos entre bancadas en San Lázaro frenan discusión de Ley de Austeridad

Los desacuerdos entre las distintas bancadas parlamentarias frenaron en San Lázaro la discusión en comisiones del dictamen de la Ley de Austeridad. No estamos de acuerdo con ocurrencias o de una visión sesgada políticamente o electorera; actuar con seriedad, planteó el coordinador priista René Juárez Cisneros.

“Estamos discutiendo este mamotreto, si le quieren llamar dictamen’’, dijo al referirse al documento. “No hay acuerdo con la Ley de Austeridad’’, insistió.

La reunión de las comisiones unidades de Hacienda y Presupuesto estaba programada para las 13 horas, pero se decretó un receso para las 18 horas.

En ese sentido, René Juárez explicó que están a favor de la austeridad, de la racionalidad, y de la transparencia, pero no a sacrificio de la prestación de los servicios; “no tenemos medicinas, no hay hospitales, no resolvimos un problema de los niños con cáncer y darles la posibilidad a los padres en su acompañamiento porque se argumentó que no hay dinero’’.

“Bueno, no quieren comprar ni siquiera computadoras’’, dijo.

En declaraciones a medios, apuntó que “el dinero debe ser para todo aquello que le sirva a la gente, sobre todo a los más pobres, programas sociales, infraestructura, equipamiento. No entendemos todos estos ahorros si van a ser orientados a cumplir con esta responsabilidad o se van a orientar para seguir regalando dinero’’.

Por tanto, refrendó, no hay acuerdo.

“Que no se afecte la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos, el gobierno está para atender a la gente, no para ahorrar o para guardar ese dinero y regalarlo, está para atender la salud, la educación’’.

El líder priista recordó que no hubo impacto presupuestal en la reforma educativa porque no se quieren comprometer a invertir, ni en salud.