Leyes secundarias garantizarán transparencia en asignación de plazas: SNTE

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reviró a la oposición en San Lázaro, y enfatizó que las leyes secundarias de la reforma educativa que se discuten por los diputados federales garantizarán la transparencia y legalidad en la asignación de plazas para maestros.

Estas declaraciones se dan luego de que la oposición formada por el PAN, PRI, PRD y MC acusaran que la nueva legislación educativa pretende regresar al otorgamiento directo, automático y discrecional de plazas, así como que hay una clara intención de ceder a grupos de presión la rectoría del Estado en la educación.

Ante ello, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas sostuvo que el sindicato a su cargo ejercerá su responsabilidad de salvaguardar los derechos de los maestros y se cumplirá con las expectativas de la sociedad y de la Nueva Escuela Mexicana, impulsada por el nuevo gobierno.

Insistió en que el ingreso de docentes al servicio educativo será un proceso transparente con la aprobación de las Leyes de Mejora Continua de la Educación; del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; y General de Educación; pues informó que es un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Educación Pública y el magisterio.

“Está muy clara la redacción del artículo correspondiente, será tripartita la participación de las entidades; no podrá determinar solo el Sindicato, no podrá determinar sola la Secretaría de Educación Pública federal, no podrá determinar sola la Secretaría de Educación Pública de un estado. Eso le dará un matiz de transparencia”, afirmó.

Detalló que a través de los canales de diálogo y participación, abiertos tanto por el Poder Ejecutivo como Legislativo, el SNTE fue la única instancia que participó puntualmente en la redacción de las leyes secundarias.

“Para nosotros es realmente muy satisfactorio que, en los hechos, haya sido la representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la que, de manera conjunta, redactó cada uno de los artículos con las instancias de la Secretaría de Educación Pública y que la iniciativa que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados fue, básicamente, elaborada de manera conjunta”.

Respecto a las al pase directo adicionado en los últimos días para facilitar el ingreso de los normalistas al Sistema Educativo Nacional, el dirigente del magisterio dijo que son “bienvenidas” y confió en que el artículo correspondiente tendrá “el mismo esmero con que se hizo todo lo demás, para realmente poder cumplir con lo que la sociedad quiere: procesos transparentes”.