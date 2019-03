Líder de CTM acusa que padre de Luisa María Alcalde está detrás de la STPS

Carlos Aceves del Olmo, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), reclamó que la mano de Arturo Alcalde Justiniani, padre de Luisa María Alcalde, está detrás de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, después de una “armoniosa” reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A su salida de Palacio Nacional, el cetemista sostuvo que es evidente el conflicto de interés y si no pidió que se destituyera a la secretaria del Trabajo, su padre sí debe salir de las discusiones de la reforma laboral que se discute en la Cámara de Diputados.

“Lo sigo haciendo, yo creo que hay conflicto de interés […] No descartarse, porque tampoco podemos prohibir que un papá hable con su hija y le dé un consejo, pero nosotros sabemos cómo son esas cosas y vemos la mano exagerada en cosas, como llevar a los trabajadores a depositar un contrato colectivo del trabajo, que ellos se presenten y que firmen, pero el principal problema es que afectamos a la industria, porque eso es en el día”, acusó.

Después de insistir en que “no es una buena conciencia su papá”, López Obrador le pidió al líder obrero que espere a que avance la resolución de los conflictos sindicales, frente a la promesa de que Alcalde Justiniani no afectará los intereses de la CTM.

“Que viéramos cómo se desarrollan en los días siguientes las relaciones laborales en general en México, porque ninguna de esas organizaciones que hay o las que representan él y otros abogados, tienen la cantidad de gente que nosotros tenemos”, fue la respuesta del presidente a la CTM, según relató Aceves del Olmo.

No obstante, expresó que existe preocupación porque se tomen en cuenta su postura frente a la mayoría legislativa de Morena en el Congreso de la Unión, por lo que de momento, pidió que el padre de Luisa María Alcalde no participé en los foros que organizará el Senado frente a la modificación de la reforma laboral.

“Entonces el presidente me dijo, no habrá diferencia que no podamos arreglar. No va a haber diferencia, no vamos a pelear”, prometió López Obrador.

Sin embargo, dijo que se iba complacido porque tiene las puertas abiertas y contacto directo con el presidente de la República, con quien acordaron entregar las escrituras a los beneficiarios del Infonavit en un acto público en el Zócalo, para que se ocupen las casas abandonadas que ocupan los huachicoleros y narcotraficantes.