Lilly Téllez se sube al ring: pelea con Noroña por la Mesa Directiva en San Lázaro

La senadora panista Lili Téllez comenzó una pelea en Twitter con el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, donde lo acusó de robar y traicionar al pueblo de México.

La ex comunicadora y ex diputada por Morena respondió al rumor de que Fernández Noroña podría ser el próximo presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, si el PT supera al PRI en número de diputados y dijo al referirse a Fernández Noroña: “Este corrupto compra diputados para presidir la Cámara”. Mientras agregó en referencia a una foto que publicó el petista hace tiempo con el torso desnudo en sus redes sociales: “Por cierto, es verano, cuando descubra el agua caliente espero que no lo publique en toalla”.

Este corrupto compra diputados para presidir la cámara.



Por cierto, es verano, cuando descubra el agua caliente espero que no lo publique en toalla 🙈 https://t.co/jbkWdD8Ldg — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 4, 2020

Cabe recordar que, en la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del PT, que encabezan los legisladores Reginaldo Sandoval y Fernández Noroña, desde hace poco menos de un año, inició una estrategia de migración de diputados de Morena y el PES a su bancada, para desplazar al PRI como tercera fuerza política en el Congreso y así reclamar el derecho de ocupar la Mesa Directiva, órgano que coordina los debates parlamentarios y las votaciones en San Lázaro.

Esto ha provocado que el líder de los diputados de Encuentro Social, Jorge Argüelles afirme que los petistas presuntamente están ofreciendo sobornos a los legisladores que se unen a la bancada del PT.

Por su parte, el diputado Fernández ante los dichos de la senadora Téllez, la llamó: traidora, hipócrita e intrigante y, la emplazo a que demuestre su dicho o a que se disculpe públicamente.

“Ya es usted panista de tiempo completo: intriga, miente, denuesta, difama. Un ser absolutamente miserable”, concluyó Fernández Noroña.

A su vez, la senadora replicó: “Lo sostengo y se lo repito: Usted miente, roba y traiciona al pueblo”, mientras acompañó su último mensaje respecto al tema, con una fotografía del diputado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.