Llama AMLO a dialogar con normalistas que impactaron tráiler en autopista

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió dialogar con los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que el pasado fin de semana se enfrentaron a la Guardia Nacional, mientras intentaban tomar la Autopista del Sol, en el Estado de Guerrero e impactaron un tráiler en la caseta de cobro en Palo Blanco, mientras justificó la acción violenta al decir que no deben dejarse manipular por delincuentes que están infiltrados en su movimiento.

"Ya no actúen de esa forma porque ponen en riesgo la vida de otras personas y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales, no puede haber rebeldes sin causa, dialoguen" dijo el mandatario, durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, desde Palacio Nacional.

En este sentido, añadió: "He dado la instrucción de que los reciban, que haya diálogo porque también tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas, infiltradas en este movimiento, esto a lo mejor ni ellos lo saben y por eso lo estoy planteando y me dirijo a ellos y le pido también a sus papás que nos ayuden, que estén pendientes de ellos, hablen con ellos, porque este no es el camino", expresó.

Añadió que si les hace falta dinero existen programas sociales y becas para apoyarlos, pues recalcó que se lo merecen porque son estudiantes pobres: "Si les falta dinero hay programas sociales y claro que se lo merecen porque son estudiantes pobres".

Respecto a la acción de los estudiantes de lanzar un tráiler contra la Guardia Nacional, la calificó de muy grave y advirtió que alguien pudo perder la vida.

"Es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos, se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta, sí, en un edificio de turismo y eso lo detuvo, porque habían puestos de comerciantes e iban a perder la vida muchos, muy lamentable", subrayó.

Finalmente le pidió a los padres de estos estudiantes que estén pendientes de sus hijos y hablen con ellos, mientras recalcó que su gobierno no es represor.

Poro otra parte, el presidente López Obrador anunció que reforzará en Zacatecas la prescencia de 0, luego del asesinato de 18 personas.

El presidente dijo con respecto a estos homicidios, en los que los delincuentes dejaron abandonados 10 de los 18 cuerpos en calles de Fresnillo que fue un acto de provocación e incluso dijo que "en uno de estos actos, en donde dejaron cuerpos se descubrió un dron que estaba tomando, estamos hablando de un acto propagandístico", señaló.