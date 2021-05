Llama AMLO a hacer valer la democracia de manera pacífica

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a todos los mexicanos a evitar el fraude electoral y hacer valer la democracia de manera pacífica, sin violencia, en los próximos comicios del 6 de junio, para hacer de la democracia un hábito.

“Que las elecciones transcurran en paz, que no se caiga en ninguna provocación, es un llamado a todos los mexicanos. Que apostemos a hacer valer la democracia de manera pacífica, sin violencia, no caer en la trampa de la violencia”, expresó.

A pocos días de la jornada electoral, el mandatario recordó que se tiene que respetar el compromiso signado entre las autoridades y gobernadores para que se respete la voluntad de los ciudadanos y que no haya fraude electoral.

Durante la conferencia matutina, López Obrador pidió a los actores políticos a no utilizar el dinero del presupuesto ni de procedencia ilícita para favorecer a candidatos o partidos.

“Que no se compren votos, que no se repartan despensas, que dejen de hostigar a la gente y que el pueblo de manera libre decida si nada de acarreos”, demandó.

Sobre la seguridad para el proceso electoral, el presidente dijo que hay una estrategia que se aplica desde hace dos meses, además, pidió a la gente que salga a votar y que no tenga miedo, pues el miedo es una estrategia para inhibir el voto. “Nos tienen miedo, porque no tenemos miedo”.

"No me pregunten"

López Obrador pidió a los reporteros que asisten a las conferencias matutinas no preguntar ni hablar de temas políticos electorales, debido a que este miércoles concluyen las campañas y el domingo se desarrollará la jornada electoral.

“No lo hemos hecho pero que no caigamos en la tentación, como es natural y no es nada extraño en esta semana hay muchas pasiones desbordadas, hay nerviosismo, tenemos que actuar con mucha responsabilidad y serenidad”, afirmó el mandatario.

Expresó que es comprensible que haya muchas pasiones desbordadas y nerviosismo, pero consideró que se debe actuar con mucha responsabilidad.

"Ojalá que no me pregunten sobre este tema, que no se utilice esta plataforma para hablar de algún candidato o partido político hasta la próxima semana".

Debemos, acotó, hacer valer el compromiso que tenemos las autoridades para que se respete el voto de los ciudadanos. “Dejemos al pueblo que elija libremente”, expresó.