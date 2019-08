Llama AMLO a partidos a reducir 50% su partida presupuestal

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los dirigentes partidos políticos para que reduzcan al 50% su partida presupuestal.

Durante la conferencia mañanera expresó que si no es ilegal, si es inmoral que el gobierno y los partidos políticos reciban tanto dinero, mientras impera la pobreza en el país.

“Hago un llamado a los dirigentes de los partidos políticos, no pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos, tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la Hacienda Pública”, exhortó.

El primer mandatario comentó que “no es una orden”, sino una convocatoria respetuosa, pero deben entender que su administración abrió una nueva etapa en la que no se permiten los abusos ni la corrupción.

“Es un llamado respetuoso, no es una orden, no es por la fuerza, es un llamado a que actúen de manera consecuente, ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos. No puede haber gobierno y partidos ricos, con pueblo pobre”, criticó.

Tras acusar que los sueldos y partidas onerosas también son actos de corrupción, mencionó que es ideal que los partidos progresistas, sean los primeros en seguir el ejemplo de la Presidencia de la República.

López Obrador insistí en que les seguirá recordando ese compromiso, porque “se hacen como que no se enteran que ya son otros tiempos”.