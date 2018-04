Llama Anaya a revisar protocolos de actuación de Marina y Ejército

CHALCHICOMULA, PUEBLA. - Ricardo Anaya, candidato presidencial de la Coalición Por México al Frente, hizo un llamado para que se revisen los protocolos de actuación de la Marina y el Ejército, a fin de respetar los derechos humanos mientras hacen labores de patrullaje, con el objetivo de evitar que las fuerzas armadas federales disparen a civiles, como sucedió recientemente con la familia Rojas Ruíz, que murió por el ataque de un helicóptero de Marina Armada de Mexico en Nuevo Laredo.

Al desarrollar un encuentro ciudadano en Ciudad Serdán, al pie de una estatua de Gustavo Díaz Ordaz, poblado de donde fue nativo el ex presidente priista quien es señalado como responsable de La Masacre del 2 de Octubre de 1968, Anaya dijo que de momento no es posible el retiro de fuerzas castrenses, debido que no existe en este momento policía capaz de enfrentar la delincuencia.

Indicó que en este caso es fundamental realizar una investigación a fondo para que se deslinden responsabilidades y se tome en cuenta este hecho como aprendizaje para refinar los protocolos de actuación militar y se respeten los derechos humanos en México.

Dijo además, que lo ocurrido es verdaderamente grave, y previo a su mitin, aprovechó el diálogo con los medios de comunicación ahí reunidos, para solidarizarse con las víctimas de estos hechos.

Pide suspender cooperación de México con EU

El candidato presidencial de la coalición "Por México al Frente" (PAN, PRD y MC), Ricardo Anaya Cortés, hizo un llamado para suspender la cooperación de México con Estados Unidos hasta que cese la posición hostil del presidente Donald Trump, quien ordenó la militarización de la frontera.

Aunque Anaya Cortés reiteró que el mensaje enviado por el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, va en la dirección correcta, consideró que es necesario pasar a los hechos para fijar una postura más firme contra el Gobierno norteamericano.

"México debe reaccionar con enorme firmeza ante estos hechos de militarización de la frontera, ante los ataques y amenazas de Donald Trump. El mensaje enviado por el presidente de la república va en la dirección correcta, pero no es suficiente, debemos pasar a los hechos y eso implica suspender la cooperación mientras la posición de Estados Unidos sea hostil", comentó en entrevista durante su gira por el municipio de Ciudad Serdán en Puebla.