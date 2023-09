López-Gatell tiene intenciones de ir por la gubernatura de la CDMX, revela AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este viernes que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell y, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, dejarán sus cargos y buscarán candidaturas, en el caso de López-Gatell para la Jefatura de Gobierno de la CDMX y Nahle para la gubernatura de Veracruz.

“Sí, el doctor López-Gatell. No sé, pero yo creo que él va a despedirse. También, primero agradecerles a todos, imagínense lo que me han ayudado, todos. Son buenos servidores públicos, momentos muy difíciles en el caso de Hugo López-Gatell, aquí dando la cara durante la pandemia", dijo el presidente al confirmar que el galeno encargado de afrontar la pandemia de COVID-19 buscará un cargo de elección popular el próximo año.

El presidente añadió que en total habrá entre 8 y 10 funcionarios de su Gobierno que buscarán uno nuevo puesto en 2024, pero no dijo quiénes serán. Solamente confirmó que además de López-Gatell, la secretaria Rocío Nahle buscaría ser gobernadora de Veracruz.

“(…)Sí son varios que van a pedir licencia o renunciar o permiso, lo que proceda, lo que ellos decidan, sí son varios”, indicó el presidente.

También, aprovechó para tachar que sus familiares cercanos busquen cargos públicos y dijo que ve mal que su prima hermana, Manuela del Carmen Obrador Narváez, quien ya es diputada, aspire a la gubernatura de Chiapas.

Argumentó que no quiere que se restablezca “la mala costumbre del amiguismo, el influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política, mi familia no, sino no avanzamos”, subrayó.

Finalmente dijo que agradece a sus hijos que no busquen ningún cargo o “desarrollarse” a su sombra, “cada quien tiene que abrirse camino y salir adelante, les tengo que agradecer porque para perjudicarme a mí a ellos les pegan cada vez que pueden, los tres son muy buenos”, concluyó.