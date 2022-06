López Obrador acusa que Va x México tiene malos dirigentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a los dirigentes nacionales de la coalición política Va x México que integran: Marko Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD, como malos dirigentes.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador fue cuestionado por los conflictos internos del partido oficialista Morena, en torno a la elección del candidato presidencial, a lo que el presidente respondió que la oposición no quiere que le vaya bien a su movimiento y reviró que Va por Mexico.

El presidente arremetió en contra del acuerdo que realizaron sus opositores para no votar a favor de ninguna de sus reformas constitucionales y expresó: "porque no van a aprobar nada de lo que envíe el Ejecutivo al Congreso, entonces para qué es el Poder Legislativo, su función es legislar", lamentó.

En este tenor, sostuvo que a la gente la deben representar "personas con principios y con ideales, no politiqueros y, a diferencia de lo que piensan, la gente se da cuenta de todo, ya no es el tiempo de antes”, puntualizó.

También agregó que si actuara "de mala fe", hasta diría que se mantengan ahí a los mismos dirigentes de estos partidos, "porque nos ayudan, parecen promotores de la transformación", ironizó.

Expresó que la gente está muy despierta y "ya no quieren dirigentes sin principios, sin ideales, ya no, ya eso se terminó".

El mandatario dijo que los líderes políticos no son los jefes de los legisladores, "si no son borregos, son representantes populares", expresó e hizo un llamado para que los legisladores rectifiquen y no hagan caso de los acuerdos de sus líderes.