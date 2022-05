López Obrador da pésame por tiroteo en primaria de Texas

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de 19 niños, ocurrido el martes en una escuela primaria de Estados Unidos.

Desde su conferencia de prensa matutina el mandatario mexicano envió sus condolencias por el tiroteo que dejó un saldo preliminar de 21 personas muertos en Uvalde, Texas.

"Quiero aprovechar para enviar mi condolencia, mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer, mandarles un abrazo fuerte como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país. Nos duele mucho que hayan estas desgracias", dijo López Obrador.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó ayer por la tarde que se dio la muerte de 19 niños, un maestro y el autor del crimen.

De acuerdo con los informes policiacos de Estados Unidos el atacante de los menores también murió y se trataba de un joven de 18 años, de nombre Salvador Romas, quien era vecino de Uvalde, ciudad fronteriza con México.

El presidente López Obrador agregó este miércoles que enviaba un abrazo a los familiares de los jóvenes de las víctimas, “nuestra solidaridad con el Gobierno de Estados Unidos porque son momentos muy tristes, muy difíciles” y agregó que también que se padecen hechos de violencia similares aquí en México: “nosotros, pues lo mismo lo que padecemos aquí”.

El presidente dijo que no se tiene conocimiento si hay connacionales entre las víctimas; sin embargo, expresó que no hay duda que había algunos de origen mexicano.

“Hasta ahora, de manera directa nacidos aquí no se sabe, pero de que sean de origen mexicano, la mayoría no hay duda, es que toda esa región de Texas pertenecía a México, baste ver los apellidos, son hijos o nietos de mexicanos y nos duele mucho, lo lamentamos”.

Por otra parte, el presidente fue cuestionado sobre su amago a Estados Unidos para no ir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, si no va Cuba y Venezuela a esta plenaria.

Al respecto dijo que va a esperar y no adelantar vísperas, pues hay quienes buscan que fracase la Cumbre y que se dé la unidad de todas las naciones.

“Vamos a esperarnos, no adelantemos vísperas, hay muchas filtraciones, hay quienes no quisieran que se llevará a cabo la cumbre o que fracasara, o que no asistieron todos, así andan por qué no piensan en la necesidad de unirnos, de hermanarnos, están muy ideologizados hay mucho fanatismo, predominan los dogmas y no se piensa en los pueblos y esto no debe ser solo un asunto del poder económico o del poder político”, concluyó.