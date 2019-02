López Obrador firma decreto para revisar archivos del Cisen

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya firmó el decreto por el que se harán públicos los expedientes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, incluidos el suyo y el de la antigua Policía Federal, la Dirección Federal de Seguridad.

Ayer firmé ya el decreto, para revisar los archivos del Cisen y de la Policía Federal de Seguridad en Lecumberri, lo que era Lecumberri, es el Archivo General de la Nación, ya se va a poder revisar, firmé ayer el acuerdo, ya seguramente la semana próxima ya van a poder asistir.

No obstante, advirtió que no toda la información del Cisen es cierta. Cuando lo revisó se dio cuenta de que había muchas denuncias fabricadas en contra de los opositores del Estado, incluyéndolo.

Les adelanto también una cosa, no todo lo que se dice ahí es cierto, acuérdense que eso se manejaba en función de los intereses del Estado, hablo por otros y también por mí. Hay muchas cosas que no son ciertas, no porque sea el archivo del Cisen o de la Policía Federal de Seguridad, ya todo lo que ahí se especifica es cierto, no, inventaron cosas y fabricaban denuncias para que, sobre todo, cuando se trataba de opositores.

Asimismo, convocó a los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro para que soliciten participar en la organización de archivos, como parte del programa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Durante la presentación de la Coordinación de la Memoria Histórica y Cultural de México, el empresario Carlos Slim y la esposa del presidente de la República, Beatriz Gutiérrez Müller, comentaban la posibilidad de que cerca de ocho mil becarios participaran en el proyecto.