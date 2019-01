López Obrador no asistirá al Foro de Davos

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no asistirá al Foro Económico Mundial de Davos porque tiene que atender la política interna de México y en su lugar asistirán los secretarios de Hacienda.

Acerca de lo de Davos, van a ser los servidores públicos de Hacienda los que van a decidir. Yo no puedo salir ahora, no sólo por esto, sino que tengo que echar a andar todo el gobierno en estos meses de inicio, no me puedo despegar del trabajo aquí, en la ciudad y en el país

Peso recuperará su valor frente al dólar

Después de su reunión con los inversionistas de Nueva York, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, informó al primer mandatario que es posible que el dólar se deprecie a menos de los 19 pesos en los que se costea actualmente.

"¿Saben qué pronosticó? Que iba a bajar el dólar y que se iba a apreciar el peso, y que iba a bajar el dólar a menos de 19 pesos, y ayer el peso se fortaleció, bajó el dólar. Y sí, en efecto, está el tipo de cambio a menos de 19 pesos por dólar. Tenemos un buen secretario de Hacienda", opinó dura te la conferencia mañanera en Palacio Nacional.