López Obrador se ha rodeado de delincuentes: Anaya

Sahuayo de Morelos, Mich.-Ricardo Anaya Cortés candidato presidencial de la coalición Por México al Frente aseguró que su homólogo Andrés Manuel López obrador del partido Morena, se ha rodeado de delincuentes como Napoleón Gómez Urrutia.

“Lo que si está ya bastante acreditado, es que López Obrador está rodeado de presuntos delincuentes y está defendiendo a presuntos delincuentes”, dijo el abanderado presidencial del PAN, PRD y MC .

Anaya volvió a embestir contra el candidato de origen tabasqueño, como lo hizo ayer viernes en Tepic, en el sentido que le sorprende que esté defendiendo al ex tesorero del PRI en Chihuahua, Alejandro Gutiérrez; y añadió que de igual manera se lleve a Napoleón Gómez Urrutia a su partido como candidato al Senado, de quien dijo que “pesa sobre él la acusación de haberse robado 50 millones de dólares de un fondo (del sindicato) de mineros; está claro que López Obrador se ha rodeado de delincuentes en su campaña”, criticó.

Previo a su encuentro ciudadano en el Auditorio Municipal de Sahuayo con simpatizantes de su coalición, el candidato presidencial albiazul, en rueda de prensa, consideró sobre la también candidata de Morena al Senado de la República, Nestora Salgado, que estuvo presa por el presunto delito de secuestro, que no podía opinar de ella pues no contaba con información suficiente en torno a su caso.

Foto: Rafael Ramírez

Salgado, quien fue comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, fue liberada por un juez al determinar que no tenía responsabilidad en el ilícito; pero recientemente el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero reabrió la investigación contra l candidata a senadora por Moren, a solo unos días que el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade acusó a Salgado de secuestradora; en torno a esto, Anaya indicó que no especulará si el Estado está haciendo uso faccioso de las instituciones, pues no cuenta con elementos para ello.

Por otra parte, el abanderado presidencial de Por México al Frente se comprometió con los ciudadanos de Sahuayo a construirá la carretera de Zamora a Michoacán, así como una mejor vía de comunicación PD dar localidad, para mejorar la conexión entre estas ciudades.

Señaló que la violencia qué hay en el país es insostenible y la actual estrategia de seguridad no está funcionando, por lo que se comprometió a brindar tranquilidad en el país como objetivo central, “aquí en Michoacán les doy mi palabra que vamos a recuperar la paz” prometió Anaya.

Durante el evento, recibió de una mujer, ataviada con ropa regional, una bolsa con bordados de flores moradas, como símbolo de aceptación de las comunidades indígenas de la región.

En el mitin, estuvo acompañado por Marko Cortés, coordinador de los diputados federales de Acción Nacional y de Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador de los legisladores perredistas en San Lázaro.

Durante este sábado Anaya sostendrá dos eventos más en su gira por Michoacana, como segunda actividad del día se reunirá con empresarios en el Centro de Convenciones de Morelia 14:00 horas y concluirá sus actividades en esa ciudad con un mitin a las 17:00 horas.