López Obrador se reunirá con gobernadores, excepto con Antonio Gali de Puebla

Ciudad de México.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunirá con los gobernadores de los 32 estados de la República, excepto con el de Puebla, Antonio Gali, porque sigue la disputa del proceso electoral.

-¿También se va a reunir con el de Puebla?

-No, ahí no porque no se ha resuelto la elección, respondió López Obrador.

Morena impugnó las elecciones a gobernador en Puebla, luego de denunciar que el Partido Acción Nacional y su candidata, Martha Erika Alonso, esposa dele exmandatario estatal, Rafael Moreno Valle, cometieron fraude electoral y actos de violencia para robarle las elecciones al abanderado de la coalición "Juntos Haremos Historia", Miguel Barbosa.

López Obrador regresará a las poblaciones qur visitó durante la campaña electoral y continuará con la dinámica de los mitines, pero esta vez, lo acompañarán presidentes municipales y legisladores. Además, se reunirá con los gobernadores porque es inportante construir la comunicación y el respeto institucional.

"Me voy a reunir con todos, porque hay que buscar la comunicación, cooperación y respeto institucional, todo eso. No es posible que vaya yo a los estados y no vea a los gobernadores", dijo antes de abordar el vuelo a Tepic, Nayarit.

En todos los eventos lo acompañará Daniel Asaf, coordinador de la Ayudantía de 20 hombres y mujeres, quienes se dividirán en equipos, para cubrir la protección del presidente electo durante la gira que arranca hoy y concluirá a finales de noviembre.

En la plaza pública de La Concha de Tepic, Nayarit, ya lo esperan seis hombres y mujeres de avanzada, quienes serán relevados.

Ellos se encargarán de poner orden en los eventos, "para que no nos apachurren, que pueda yo tener comunicación con la gente siempre".



Continuará con la clásica caminata por las vallas hasta el templete, donde se da tiempo de escuchar las peticiones y recomendaciones de los ciudadanos.