Le pese a quien le pese, hay INE para rato: Lorenzo Córdova

“Le pese a quien le pese’’ hay INE para rato, gracias a los ciudadanos, aseveró el Consejero Presidente de ese organismo autónomo, Lorenzo Córdova.

Durante la sesión de Consejo General para dar a conocer los resultados de la consulta popular celebrada el pasado domingo 1 de agosto, dijo que más allá del éxito organizativo y logístico; de los inéditos intentos de descalificación, de los ataques reiterados y acusaciones que se dirigieron durante semanas y meses contra el INE, por quienes no lograron digerir que aquí se ejerce permanentemente la autonomía frente al poder y la independencia respecto a los intereses políticos y partidistas.

“Más allá de las recurrentes mentiras y falsedades que se han enderezado en contra nuestra, esta institución ha refrendado que no trabaja más que para y con las y los ciudadanos y que una vez más entrega buenas cuentas al pueblo de México’’.

Córdova dijo que la democracia mexicana se ha fortalecido con la consulta popular y confió en que seguirán avanzando en la consolidación de la democracia representativa con inclusión, equidad y paridad, “porque sin una fuerte democracia representativa los ejercicios de democracia directa lamentablemente se con convierten en herramientas del poder y no de la ciudadanía’’.

“La democracia no se acaba en las urnas y la vida pública es responsabilidad de todas y todos; la historia y la experiencia internacional demuestran que, si no se quieren desgastar los mecanismos de democracia directa, es necesario someter a consulta, no cualquier tema, solo los que sean de gran relevancia para el futuro’’.

El Consejero Presidente del INE confió que los actores y partidos políticos, la ciudadanía y las instituciones del Estado mexicano, “sacaremos las mejores lecciones de esta primera experiencia de democracia directa para que en futuro sea una herramienta poderosa de la sociedad para participar en los asuntos públicos’’.

Refrendó que emitieron su opinión 6 millones 663 mil 208 personas con lo cual la participación fue de 7.11 por ciento del listado nominal (93.6 millones).

Lo que procede ahora, detalló, que el Consejo General del INE emita un acuerdo con el cómputo total de la consulta y se emita la declaración de resultados, mismos que se enviarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sus efectos legales.

Recordó que con la aprobación del acuerdo se abre el periodo para que se presenten en su caso los recursos de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este resuelva lo correspondiente.

Una vez resultas las impugnaciones presentadas o en su caso cuando se agote el plazo y no se presente alguna, el Consejo General deberá realizar la declaración de validez del proceso de consulta popular, elaborar el acta de resultados finales y remitir éstos una vez más a la SCJN.