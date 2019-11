Los ánimos están caldeados pero hay que buscar entendimiento: Monreal

A dos días de la imposición de Rosario Piedra como titular de la CNDH, el senador Ricardo Monreal Ávila manifestó que "los ánimos están caldeados pero hay que buscar caminos de entendimiento".

En entrevista, el morenista señaló no es posible seguir "abonando al insulto".

"Los ánimos están caldeados, pero en lugar de seguirle abonando al insulto, a la diatriba, hay que buscar caminos de entendimiento y no irnos a callejones sin retorno’", dijo Monreal.

Asimismo, apuntó que tiene que someterse a su grupo "porque si no, también estoy en el entredicho y puedo perder la coordinación parlamentaria’".

"Tampoco estoy casado con cargos, si la mayoría decide que yo ya no debo estar, también no tengo problema. Me voy tranquilo y me voy con la frente en alto, simplemente no se pudo, no pasa nada, es la tercera vez que soy senador y me tendré que ir a cubrir el déficit de sueño que tengo y a leer’".

Con el conflicto de la CNDH, ahora se han rebelado los senadores de Morena, exigiendo destituir a los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos y de Economía, Kenia López Rabadán y Gustavo Madero Muñoz, respectivamente, ambos del PAN.

Por acuerdo y a propuesta de los integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y Economía, se planteó sustituir a los presidentes y, de no aceptarse la sustitución, “la mayoría ya no acudiría a esas sesiones porque evidentemente era una actitud parcial, poco mesurada y muy violenta de quienes encabezan una comisión tan importante’’.

El sanador detalló que la reunión con su grupo parlamentario “fue una discusión muy pesada, es la discusión más álgida a la que yo me haya enfrentado’’.

Explicó que hay un agravio contra Morena provocado por la oposición. Dijo que ha platicado con los coordinadores del PAN, PRD, PT para generar condiciones y recuperar la armonía y el ambiente de respeto.

"Hay que enfriarnos, soy de esa idea. No lo están ponderando, es una resolución del grupo, a propuesta de los integrantes de las comisiones".