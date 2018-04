Los mexicanos no somos corruptos, dice AMLO a Trump

ROSARITO.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), le dijo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que olvide la idea que ha hecho pública varias veces de que todos los mexicanos son corruptos.

"(Trump) invirtió aquí en Rosarito y también en Cozumel y en Quintana Roo y, por los gobiernos corruptos de México, tuvo que retirarse y por eso le quedó esa mala impresión sobre nuestro país", dijo López Obrador en un mitin en Rosarito, Baja California.

"Vamos a acabar con la corrupción. Se va a purificar la vida pública de México, ya no va a haber corrupción y que (Trump) no mantenga esa idea, que no se empecine en estar con la impresión de que los mexicanos somos corruptos", prometió. "Nuestro pueblo tiene mucha cultura, es bueno, es trabajador y es honesto.

En tanto, Andrés Manuel dijo a sus adversarios, "detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo"; luego de que el abanderado del PRI, José Antonio Meade, aseguró que el tabasqueño tendrá que enfrentar su tercera derrota consecutiva.

Al finalizar su primer mitin del día, López Obrador se deslindó de la confrontación entre miembros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y militantes del PRI, durante un evento del exsecretario de Hacienda y Crédito Público.

Además, dijo, se debe investigar bien quiénes participaron en la gresca de ayer, porque él tiene reporte de la presencia de cacicazgos en varios estados de la República.

Aseguró que su movimiento siempre ha sido pacífico, pero sus adversarios están muy nerviosos. Les recomendó que "se tranquilicen, que se serenen" y se tomen un "AMLO a los Pinos", para bajar la presión.

"Yo les recomendaría que se tomaran unas pastillas de Amlodipino, para bajar la presión, Amlo a los pinos, esa es la pastilla", recetó al resto de los aspirantes a la Presidencia de la República.