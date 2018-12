Los obligan a renunciar para no pagarles liquidación en Secretaría de Economía

Trabajadores de la Coordinación General de Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía denunciaron que por instrucciones de ésa dependencia están siendo obligados a renunciar para no ser liquidados conforme a la ley.

"No cuentan con recursos económicos para liquidarnos"

"Nos insistieron en que firmáramos nuestra renuncia ya que el Estado no cuenta con los recursos económicos para liquidarnos conforme a la Ley, advirtiendo que si interponíamos una demanda ésta tardaría años en resolverse y además no podríamos retirar nuestro ahorro del Seguro de Separación Individualizado, así como también seríamos incluidos en una lista para no volver a laborar en la Administración Pública Federal", trabajadores acusaron en una misiva dirigida al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Piden reubicar de servidores políticos con más experiencia

Los manifestantes demandan a la secretaría encabezada por Graciela Márquez Colín su reubicación para al menos 22 servidores públicos con más de 30 años de experiencia, tal y como lo prometió en campaña el tabasqueño.

También resaltaron que la mayoría ganan por debajo de los 20 mil pesos mensuales y conforme a las promesas de gobierno, debieron recibir un aumento y no ser despedidos.