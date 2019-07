Los periodistas deben tomar partido: AMLO

Azorado él mismo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador diagnosticó ayer: “Mis adversarios andan lo que se dice destanteados. Se les nota inquietos, se les ve desconcertados. Su desorientación los exhibe vacilantes, incrédulos. Es que no acaban de entender que este es el tiempo de la Cuarta Transformación del país. Que México cambia, que el 1 de diciembre ocurrió aquí no un simple cambio de gobierno. ¡No! Ese día se inició un cambio de régimen, este que erradica la corrupción. Sepulta el neoliberalismo y pone a la persona por encima de todo”.

Lo dijo a los reporteros, delante del canciller Marcelo Ebrard y el procurador Federal del Consumidor.

Conserva el presidente Andrés Manuel López Obrador memoria de añejos agravios que le hicieron sufrir periódicos y revistas. “Proceso nos trató mal en el pasado”, acusó. El periódico Reforma también fue criticado. En rigor, la prensa toda recibió un duro rapapolvo.

“El papel de los medios es informar”- le rebatió un reportero de ese semanario.

“Y también definirse. Tomar partido”- devolvió el Presidente.

“Lean a Francisco Zarco -recomendó reporteros. ¡Ah! ¡Qué sentencia produjo!”. “Con una mano se liquida un mundo. Simultáneamente se construye otro con la otra mano. ¿Qué les parece? ¿Vieron? Publicaron una foto de mi hijo en un campamento de verano. Me critican. Viéndolo bien hay urbanidad política”.

López Obrador se mudó ayer a Palacio Nacional y criticó también un reportaje donde se dice que va a tener todo el Palacio. “No es así, es una exageración del periódico y como se dice coloquialmente ‘eso sí calienta’, porque la verdad que es el departamento que construyó, que adaptó Felipe Calderón y mantuvo Enrique Peña Nieto, es una parte muy limitada”.

“Como se llevan fuerte los del Reforma, les diría que no estoy acomplejado. Cuando ellos hicieron su edificio, ¿conocen el edificio de Reforma?, es un palacio, y yo diría -pero esto con todo respeto- de mal gusto, porque también los fifís no tienen tanta sensibilidad para la arquitectura, pero ese otro asunto. He dicho”.

Entretanto, Marcelo Ebrard lucía ausente, como ajeno a cuanto le rodeaba. Concentraba el pensamiento en su reciente encuentro con el poderoso secretario de Estado norteamericano, míster Mike Pompeo.

Sucesor de John Foster Dulles y Colin Powell, tenía ayer a las siete de la mañana el aire de un estudiante en el umbral de un examen.

Sí, repasaba sus temas, memorizaba. Ordenaba su exposición verbal. Emplearía su privilegio de dar la palabra a quien mejor le acomodara. Había legítima expectación -gran interés- por saber detalles del importante encuentro. “Fue un buen encuentro. Nos fue bien”.

Canciller con buen humor, esgrimió con sobrada inteligencia: “Tercer país, Canadá, México se rige por sus propias leyes y es dueño de sus legítimas decisiones, esto lo comprendió bien el señor Pompeo. Pactamos un nuevo encuentro, ocurrirá dentro de 45 días. Mantenemos nuestros principios: migración ordenada, segura y documentada”.

Urge modificar la imagen de los albergues del Instituto Nacional de Migración. ¡Hoy son impresentables!

Interesó vivamente a los informadores, reunidos en el salón Tesorería de Palacio Nacional, conocer la cuantía, la ubicación y el destino de los bienes del archiconocido delincuente apodado El Chapo, sentenciado en Estados Unidos a una larga condena, Joaquín Guzmán Loera fue también tema de las conversaciones entre Ebrard-Pompeo.

Se integrará una Comisión Binacional para indagarlo y determinar rumbo y fin de tal masa de dinero. Llevará tiempo reunir esa información “El señor Pompeo estuvo muy de acuerdo con nuestros planteamientos”, dijo el canciller Marcelo Ebrard.

“Todo pinta y repinta para que esta sea una magnífica semana”, nos aseguró el presidente López Obrador.