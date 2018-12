Los Pinos un espacio para la cultura: Alejandra Frausto

Aunque todavía falta por definir el directorio que trabajará con Alejandra Frausto, la nueva secretaria de Cultura federal dijo que está muy claro que el espacio de Los Pinos será para la cultura, “es un gran espacio para las artes, escuchamos al director Arturo Márquez y a la orquesta de la escuela de música Carlos Chávez, queda claro que esta gran espacio verde ahora lo van a habitar los pensadores, los músicos, los creativos, gente vinculada con la cultura y será un enorme parque cultural”, señaló.

Entrevistada en el interior de Los Pinos, previo a un recorrido, Frausto dijo que todavía faltan muchas cosas por definir, pues apenas están tomando posesión, “la próxima semana se definirán muchas cosas, aún o está definido el directorio de la gente que va a colaborar en las direcciones de la Secretaría de cultura y también, dentro de unos días haremos un viaje a Tlaxcala, donde se piensa poner las oficinas centrales desde donde despachará esta secretaría”.

También dejó en claro que aún no se resuelve si otros espacios como la Secretaría de Hacienda tendrán el mismo uso que Los Pinos, “aún no se define nada, pero no estaos cerrados a que se sumen más espacios ni se excluyen las nuevas ideas, hay acervos que deberán de mostrarse al público, por aquí hay muchos de ellos, pero lo iremos trabajando poco a poco, recordemos que somos una potencia cultural y tenemos mucho que mostrar”.

Foto: Laura Lovera

Sobre los primeros pasos que hará como Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto señaló que ya se definieron algunas estrategias, “desde las reuniones de transición se definió que lo primordial es darle apoyo a los proyectos que están vivos que funcionan bien y que necesitan apoyo, hay que darle un carácter importante a lo que hemos hablado, aunque debemos de respetar el plan de austeridad que fue el eje de campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Foto: Laura Lovera

También recalcó que se traza un mapa para que el apoyo a la cultura pase de ser una decisión estatal a municipal, “es uno de los puntos principales de esta secretaría, que los apoyos lleguen a todos, en especial a los niños, la cultura tiene que bañarlos y cobijarlos desde pequeños, así que la mejor manera de hacerlo es destrabar candados y quitar puertas donde ya no debería de haberlas”.

Adelantó que hoy empezarán los trabajos de transición, “mañana iremos a la toma de las oficinas, será protocolo, pues como bien saben, vamos a trabajar con las oficinas centrales en Tlaxcala, ya los invitaremos para que las conozcan”.

Alejandra Frausto cerró su visita a Los Pinos con un recorrido privado, acompañada sólo por su equipo de colaboradores, pues aseguró que recibió las instalaciones en los primeros minutos del primero de diciembre y no tuvo oportunidad de verlas en su totalidad, “lo recibimos a los primeros minutos del primero de diciembre y diez horas después lo abrimos al público, así que hay áreas que todavía no he visto completas, éste recorrido para eso es”, finalizó.

