Secretaria del Trabajo defiende que su padre asesore a sindicatos

Tras haber sido señalada por sostener un posible conflicto de interés, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, defendió que su padre, el abogado laborista, Arturo Alcalde Justiniani pueda ejercer su trabajo como asesor en diversos sindicatos relacionados con las huelgas en maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas.

En un comunicado, Alcalde Luján asegura que "en la Ley General de Responsabilidades Administrativas no existe disposición que señale algún impedimento para que mi padre pueda seguir desempeñándose en su labor profesional".

También explica que su padre ha sido por 45 años asesor de diversos sindicatos entre los que se encuentran el SITUAM (Sindicato Independiente de Trabajadores del Universidad Autónoma Metropolitana) y el STAUACH (Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo).

"Si bien sigue siendo uno de los ocho asesores de dichos sindicatos, se asentó en la propia audiencia de ratificación de huelga su decisión de no participar desde el inicio del conflicto".

Al ser cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina de este lunes, el Presidente López Obrador adelantó que será revisado si es que hay conflicto de interés entre la titular del Trabajo y Previsión Social y su padre, por lo que prometió ofrecer una respuesta sobre el caso.

Si existe conflicto de intereses, eso es cosa de revisarlo legalmente, nosotros vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando ahora y vamos a dar una respuesta si existe conflicto de intereses.

Luego de los señalamientos en su contra, en entrevista con El Sol de México, Arturo Alcalde, padre de la secretaria, aseguró que hay guerra sucia para debilitar a Luisa María.

“Por qué no voy a poder ser consultor laboral si lo he hecho durante 45 años, es pura guerra sucia que no tiene ningún sustento legal”.

Alcalde Justiniani es abogado de las asociaciones sindicales de Pilotos Aviadores (ASPA) y de Sobrecargos de Aviación, así como de los sindicatos de Banobras, Bancomext y Nafin. En el pasado asesoró al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, así como a las universidades Autónoma Metropolitana Iberoamericana, la de Chapingo y El Colegio de México.

Por su parte, la abogada Susana Prieto Terrazas, quien encabeza el “Movimiento 20-32” de paros y huelgas laborales en Matamoros, se deslindó de cualquier relación con la familia Alcalde, del senador Napoleón Gómez Urrutia e incluso del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La abogada que apenas el sábado reunió a miles de obreros en concentraciones y marchas en Matamoros dijo conocer a distancia al mandatario:

Lo he visto dos veces, una en Ciudad Juárez y otra en Chihuahua, cuando fue a sus mítines como a trescientos metros de distancia, nunca he militado en su partido político -Morena-, voté por él, hay cosas que hacen que me gusta y otras que no.